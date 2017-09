Afrique du Sud: Patrick Mbongo - « Hurçus Samba va se préparer en Afrique du sud »

Il y a un an, les libéraux de l'Alliance démocratique (DA) s'emparaient des villes de Pretoria,… Plus »

Que tous les Congolais puissent être derrière lui. Nous espérons qu'il gagnera cette ceinture. Je demande aux Congolais de soutenir les sportifs. Nous avons vu dernièrement le combat de boxe à la télé. Chez nous au Congo, nous rentrons dans la phase de la boxe professionnelle . Nous devrions nous unir pour soutenir nos boxeurs et qu'ils feront le bonheur de notre pays. Ça va faire avancer le sport, vous savez que le sport unit les peuples. On va oublier d'autres problèmes si le sport marche.

Quand Hurçus Samba a débuté sa carrière à Brazzaville, je l'accompagnais alors qu'il ne faisait que la boxe amateur. On a d'autres grands du quartier à Poto-Poto qui l'ont soutenu. On le suivait de près. On l'avait abandonné un moment donné et quand on s'est rendu compte qu'il a gagné en maturité pour la boxe professionnelle, nous étions obligés de continuer notre travail comme cela a été au début de sa carrière.

Hurçus Samba a commencé sa carrière par des KO. Je me rappelle encore son premier combat à la case "Che" à Poto-Poto. Après, il y a eu le championnat national qui s'est déroulé à Luna Park, il a réédité les mêmes exploits. Je crois en ses capacités et si nous prenons les choses au sérieux, il fera quelque chose de grand. Tel que nous nous préparons, il y a espoir que notre poulain Hurçus gagnera.

