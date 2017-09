Congo-Kinshasa: Catastrophe de Tara - Une assistance d'urgence requise pour les victimes des glissements de terrain

Le besoin a été exprimé par la communauté humanitaire provinciale au gouvernement provincial de l'Ituri.

La communauté humanitaire provinciale a signifié au gouvernement provincial de l'Ituri, la semaine dernière, à l'occasion de la présentation du plan de réponse à la catastrophe de Tara, le besoin en assistance de cette population. À en croire le Bureau des Nations unies pour la coordination de l'aide humanitaire (Ocha), les acteurs humanitaires ont ciblé environ 400 ménages devant bénéficier de cette assistance d'urgence en complément à l'aide apportée par le gouvernement central. Cette réponse des humanitaires prévoit, entre autres, une distribution des vivres, des interventions dans les domaines d'eau, hygiène et assainissement, des abris et autres articles de première nécessité, soins de santé.

Autres menaces de glissement de terrain

L'Agence onusienne a noté des alertes des autorités gouvernementales ayant trait à deux autres sites menacés de glissement toujours dans le territoire de Djugu, au bord du lac Albert. Il s'agit de Joo et Gbi. À en croire Ocha, les occupants de ces zones refuseraient d'être délocalisés malgré l'instruction donnée par les autorités en vue de prévenir les dégâts.

Joo et Gbi ainsi que plusieurs autres villages environnants, rappelle le bureau onusien, avaient connu, en avril et mai 2016, des inondations qui ont causé la mort de plus de 20 personnes. Aussi, a relevé Ocha, 15 mille personnes étaient sinistrées et des centaines d'hectares de champs submergés. Ce bureau a également souligné que la Croix-Rouge locale avait, en son temps, assisté plus de 10 mille personnes en articles ménagers et en eau, hygiène et assainissement. Alors que les autorités avaient aussi été recommandées de relocaliser les populations de ces villages vers des endroits appropriés répondant aux normes urbanistiques.