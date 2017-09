Congo-Kinshasa: Conseil de sécurité - Une réunion sur la RDC attendue le 18 septembre à New-York

Cette réunion que va présider le chef des opérations de maintien de la paix s'articulera sur des différents thèmes dont l'Accord du 31 décembre, le processus électoral, les mesures de décrispation, les droits de l'Homme ainsi que l'engagement régional de la RDC.

La situation politique en République démocratique du Congo (RDC) constitue toujours une préoccupation pour l'Organisation des Nations unies qui n'arrête de scruter les éventuelles possibilités susceptibles de tirer ce pays d'Afrique centrale de l'impasse politique dans laquelle il s'est engouffré. La non-organisation des élections en décembre 2016 a, en effet, entraîné la RDC dans une spirale d'instabilité sur fond d'interminables négociations sans pour autant résoudre l'équation politique liée au maintien de Joseph Kabila à la tête du pays. L'accord signé le 31 décembre 2016 sous lé médiation de l'épiscopat catholique peine dans sa mise en application avec des engagements toujours non respectés notamment sur le volet de la décrispation politique avec, en prime, l'incertitude d'organiser les élections d'ici fin 2017.

Alors que tous les signaux attestent qu'il n'y a rien à attendre en décembre 2017, il appartient à la classe politique, plus précisément au CNSA, au gouvernement et à la Céni, d'évaluer, en conformité avec l'accord de la Saint-Sylvestre, l'ensemble du processus électoral et de proposer un nouvel échéancier sur la base des contraintes enregistrées. Là-dessus, la Mission des Nations unies au Congo (Monusco) estime, à juste titre d'ailleurs, qu'elle n'a aucun mot à dire quant à la manière dont les Congolais sont amenés à gérer leur processus électoral. « Ce n'est pas à la Monusco de dire si oui ou non les élections sont possibles », a déclaré le mercredi 6 septembre la porte-parole de l'institution onusienne Fabienne Pompey au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations unies à Kinshasa. Le Conseil de sécurité qui avait déjà demandé expressément à la Céni de publier le plus rapidement possible le calendrier électoral, attend qu'elle s'exécute. Sinon, a fait savoir ce cadre onusien, la Monusco sera dans l'impossibilité de se prononcer sur la suite des évènements en RDC.

L'occasion était, par ailleurs, fort belle pour Fabienne Pompey qui a annoncé, séance tenante, la tenue le 18 septembre au siège de l'ONU à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, d'une réunion de haut niveau sur la RDC que va présider le chef des opérations de maintien de la paix. Plusieurs thèmes seront abordés au cours de cette réunion, partant du soutien à l'Accord du 31 décembre au soutien au processus électoral en passant par les mesures de décrispation, les droits de l'Homme ainsi que le soutien à l'engagement régional. Les autorités congolaises seront représentées à cette rencontre d'où pourraient peut être sortir des recommandations salutaires pour la RDC en quête d'un schéma idoine susceptible de faciliter un atterrissage en douceur du processus démocratique.

Entre-temps, il est fait état de la visite imminente en RDC du Secrétaire général adjoint de l'ONU chargé de la Sûreté et la Sécurité, Peter Thomas Drennan. Après ses rencontres avec les ministres congolais des Affaires étrangères et de l'Intérieur, il devrait avoir des séances de travail avec les hauts responsables de la Monusco avant de se rendre à Goma et à Kananga.