Congo-Brazzaville: Echange d'expériences entre l'AEST et Caritas Congo

La délégation tchadienne envisage aussi de revenir, si possible, pour une autre visite pour approfondir certaines choses par rapport aux actions qui seront menées. Créée en 2011 et reconnue officiellement le 27 septembre 2013, l'AEST compte une centaine d'agents au niveau des structures de santé.

Tout cela, ce sont des choses que nous avons apprises. Nous sommes repartis enrichis», a déclaré Mbayanbé. Tout au long de son séjour à Kinshasa, la délégation de l'AEST a eu des séances de travail avec différents responsables des services et cellules de Caritas Congo ASBL. Ils ont abordé plusieurs thématiques dont la gestion des ressources humaines, la gestion des approvisionnements en médicaments, le leadership et gouvernance, les mutuelles de santé...

De cet échange d'expériences entre l'AEST et Caritas Congo, les hôtes de Caritas ont tiré plusieurs leçons. «Toute la vie de Caritas est une leçon pour nous. C'est vrai, c'est une structure de l'Église qui est partie de rien pour faire des choses grandioses. Même la visibilité, au niveau du siège de Caritas Congo ASBL déjà, est une leçon pour nous. L'organisation, le recrutement des cadres, la mise en œuvre des projets, la mobilisation des ressources, le rapport avec les bailleurs, l'obligation de rendre compte, etc.

