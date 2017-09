Congo-Brazzaville: Crise libyenne - La 4e réunion s'ouvre le 9 septembre à Brazzaville

Le président de l'Assemblée nationale Libyenne, Aguila Saleh Issa, s'est entretenu, le 7 septembre à Brazzaville, avec le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakosso, dans le cadre de la réunion sur la crise libyenne.

Ce mini-sommet, présidé par le chef de l'Etat congolais, en sa qualité de président du Comité de haut-niveau de l'Union africaine sur la Libye, permettra de rassembler tous les protagonistes libyens importants aux fins de trouver une solution à la crise qui plombe le pays depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi.

La réunion de Brazzaville connaitra la participation du chef du Gouvernement libyen d'union nationale (GNA), Fayez al-Sarraj, et un représentant de son rival, le maréchal Khalifa Haftar. Au nombre des invités figurent également le président du Conseil d'État et le président de l'Assemblée nationale. L'objectif de la rencontre est principalement de ramener la paix dans ce pays.

La Libye est déchirée par des conflits entre milices et deux autorités qui se disputent le pouvoir dans le pays. D'un côté, le fragile GNA, reconnu par la communauté internationale et basé à Tripoli, et de l'autre, une autorité, exerçant son pouvoir dans l'est du pays avec le soutien du maréchal Haftar. Réunis fin juillet, à l'initiative de la France en région parisienne, Fayez al-Sarraj et le maréchal Haftar avaient accepté - sans la signer - une feuille de route sur un cessez-le-feu et l'organisation des élections l'année prochaine.