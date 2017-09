Il s'agissait des nommés Daoutigui Adamou, Guizaye Adamou, Mada Adamou, Gana Adamou, Tawassa Adamou et Gabara Adamou. C'est donc cinq d'entre ces personnes qui ont été libérés avec sommation aux populations de se préparer avec la rançon, sans pour autant avertir les forces de défense et de sécurité.

Pour rappel, des dizaines de combattants de Boko Haram armés de fusils de guerre ont attaqué le village Moskota, dans la nuit du 17 au 18 août dernier. « Ils se sont installés dans tous les carrefours et ont ouvert le feu. Les villageois surpris dans leur sommeil se sont cachés dans les champs de mil et de maïs », raconte Tchamaya Digui, un témoin. Apres avoir mis le feu aux concessions et emporté du bétail, ils ont pris en otage 7 personnes de la famille Adamou.

