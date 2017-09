Togo: Des femmes manifestent seins nues

Comme les Femen, les femmes togolaises manifestent seins nues pour réclamer la démocratie.

Une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux montre des femmes en colère qui manifestent seins nues devant un bâtiment de la police pour exiger le départ du président Faure Gnassingbé.

Beaucoup d'entre elles, les unes assises, d'autres debout, ont les seins en l'air et les soulèvent en faisant beaucoup de bruit. A l'intérieur du bâtiment, les policiers se tiennent prêts à tirer.

La vidéo d'environ 3 minutes date du mercredi 6 septembre, premier jour des manifestations qui ont continué ce jeudi.

Les Togolais se sont mobilisés en masse pour réclamer le retour de la Constitution de 1992 qui fixe la limite des mandats, et la fin du règne de la famille Gnassingbé.

Faure Gnassingbé, qui dirige le Togo aujourd'hui, a succédé son père en 2005, gardant le pouvoir dans les mains de sa famille depuis 50 ans.

Les manifestations ont mobilisé plus de 100 mille personnes d'après Amnesty International, « du jamais vu » et l'opposition parle de plus d'un million.

Le combat continue ce vendredi

Ce jeudi, les manifestants sont restés dans la rue tard dans la nuit, jusqu'à ce que le gouvernement décide de les chasser par des gaz lacrymogènes.

« À exactement 22h30, ils ont ordonné à la police et aux militaires de disperser les manifestants et ils ont commencé à tirer des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc.

Les gens ont résisté pendant des heures. À 1 heure du matin, la plupart des gens sont rentrés chez eux, mais lorsque la répression a stoppé, les gens sont retournés vers 2 heures du matin et ont décidé de passer la nuit sur le terrain », rapporte l'activiste Farida Nabourema.

Cette porte-parole du mouvement « Faure Must Go » (Faure doit partir) avertit sur Twitter que ce vendredi le 8 septembre «troisième jour de la révolution, nous lançons notre offensive sur le gouvernement du #Togo. La paix est brisée ».

Today Friday the 8th, day 3 of the revolution we will launch our offensive on the government of #Togo. The peace is broken. #Togoviwofon

- Farida Nabourema (@Farida_N) September 8, 2017

La connexion internet reste coupée dans le pays depuis mercredi.