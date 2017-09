Ile Maurice: Employment Information Centres - 2 328 emplois à prendre dans le privé

Les 13 Centres d'information sur l'emploi (EIC) ont fait le calcul : 2 328 emplois sont actuellement disponibles dans le secteur privé. En 2016, celui-ci avait offert un total de 20 857 emplois.

Le plus grand nombre d'offres provient du secteur manufacturier, soit 1 094 postes. Ensuite, on retrouve le commerce et la réparation de véhicules (359), suivi des services sociaux et communautaires (307), de l'hôtellerie et de la restauration (188), de la construction (164), de l'immobilier (72), de la technologie informatique (39), de l'agriculture (26) et du transport (17), entre autres.

Ce relevé a été effectué par les EIC situés à Port-Louis, Triolet, Mapou, Rivière-du-Rempart, Rose-Hill, Quatre-Bornes, Vacoas, Curepipe, Quartier-Militaire, Centre-de-Flacq, Rose-Belle, Rivière-des-Anguilles et Mahébourg.

Afin que le plus grand nombre de candidats soit prévenu, le ministère du Travail et des relations industrielles a décidé de communiquer ces chiffres sur le site internet maurijob.mu, à la télévision et de les publier dans la presse.

Selon un responsable du dossier, avec l'avènement du Metro Express, un grand nombre d'offres seront bientôt disponibles dans le secteur de la construction.

Les demandeurs d'emplois intéressés par ces offres sont invités par le ministère du Travail à se rendre dans les bureaux de l'emploi entre 9 heures et 16 heures.