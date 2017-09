Cameroun: Dr Olivier Bilé - « L'UFP travaille à mieux se faire connaître »

Président de l'Union pour la fraternité et la prospérité (UFP).

Monsieur le président vos activités jusqu'ici, quel bilan faites-vous?

L'UFP bénéficie d'une santé à la fois stable et en progression positive. Stable parce que demeuré dans ses fondamentaux idéologiques et programmatiques du Foiisme politique désormais bien connus du grand public. Notre parti s'est bien installé dans le paysage politique et jouit depuis lors d'une image à la fois respectable et honorable.

En progression positive car le discours et le projet politique déclinés depuis bientôt 7 ans au Cameroun se révélant de plus en plus pertinents et adaptés à la situation ainsi qu'aux actualités quotidiennes camerounaises, notre parti, sans tambour ni trompette, engrange de plus en plus d'adhésions de la part de Camerounais de bonne conscience qui se recrutent dans diverses sphères de la société.

Il en est de même de ceux-là, encore plus nombreux, qui nous expriment et manifestent leur sympathie, mais dont l'adhésion reste au niveau des cœurs.

Quelles sont les activités de l'UFP mène en vue des échéances électorales de 2018?

A travers ses « Street Actions » et ses rencontres pour la nouvelle politique au Cameroun (RNPC), l'UFP travaille à mieux se faire connaître par les masses populaires pour lesquelles ce parti a été créé.

Les Camerounais doivent massivement bien connaître le programme que nous avons conçu pour eux car la présidentielle est la rencontre d'un peuple et d'un homme autour d'une vision sérieuse et non sur une promesse d'aventure.

Cette vision devrait être, autant que possible, clivante et positivement transformatrice.

Nous travaillons également à trouver des ressources afin de diffuser ce programme par nos « streeters » partout au pays et vers la diaspora.