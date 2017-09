Cameroun: Afrobasket messieurs - De jeunes loups chez les Lions

Jean-Claude Ntep, le sélectionneur national, a publié la liste des 12 sélectionnés pour la Tunisie.

Ils incarnent l'avenir des Lions du basketball, mais aussi le présent. Arnaud Adala Moto, Thierry Felix Bogmis, Pierre Cédric Essome... veulent offrir un beau parcours au Cameroun à la 29e coupe d'Afrique des nations de basketball masculin (Afrobasket), du 8 au 16 septembre 2017. Jean-Claude Ntep, le Head coach de l'équipe nationale, a communiqué la liste des 12 joueurs devant représenter le pays en Tunisie, où le Cameroun est logé dans le groupe C (Guinée, Rwanda, Tunisie) de l'Afrobasket co-organisé cette année avec le Sénégal.

Ce sont quasiment les mêmes joueurs depuis le début de la reconstruction il y a un peu plus d'un an. Avec l'indisponibilité des joueurs NBA et d'autres championnats européens, le staff a composé avec quelques survivants de l'Afrobasket 2015 (Aranud Adala Moto, Seoud Njoya) où les Lions avaient terminé 9e. Après près de deux mois de stage, un tournoi joué et remporté en Chine, des qualifications à Yaoundé, le collectif se dit prêt.

Des reporters de Fox News se sont intéressés à ce groupe lors de son stage au Brésil. Ces Lions n'ont pas de noms ronflants mais veulent incarner la folie à l'état pur. Arnaud Adala Moto (ailier), classé dans la catégorie des surdoués du ballon orange, est fort, courageux et a gagné en volume.

Avec Thierry Bogmis, adroit à 3 points, Benoît Mballa est une étoile du Mbah à Moute Camp 2010 qui a illuminé les Philippines. Séoud Njoya, lui, n'a pas encore révélé son potentiel. Souvent convoqué avec les Lions mais toujours blessé, il rêve de temps de jeu. Ce premier Afrobasket, aucun des dix novices ne veut le manquer, d'autant que c'est une grosse exposition sur le monde.

Une demi-finale dans le viseur, une finale pour rêver pourquoi pas ! Les Lions vont à l'Afrobasket, sans complexe. En l'absence de cadors, les jeunes loups devront avoir des dents bien longues pour ce challenge. Et ça commence ce vendredi face à la Tunisie.

Jean-Claude Ntep: « Nous avons de nouveaux atouts »

Entraîneur national de basketball masculin.

Quelle appréciation faites-vous de votre préparation pour cet Afrobasket 2017? Cette année, nous avons eu une nouvelle stratégie d'entraînement. Contrairement aux éditions précédentes, notre préparation s'est aussi faite hors des frontières camerounaises. Après une période d'un mois au Cameroun, nous avons continué au Brésil. Nous avons livré des matchs amicaux avec des équipes locales.

C'est un pays qui a presque la même culture de jeu que les pays maghrébins comme la Tunisie que l'on affrontera ce vendredi. Par conséquent, nous avons préparé des systèmes d'attaque et de défense ainsi que de nouvelles stratégies pour mieux jouer pendant cette compétition. L'attitude et les aptitudes sont bonnes. Je m'attendais à revoir beaucoup de choses mais cela n'a pas été nécessaire.

Quel est l'état du groupe quand on sait qu'il y a des joueurs majeurs qui ne participeront pas à l'Afrobasket ? C'est vrai que les absences de Jérémy Nzieleu, Joël Embiid ou Pascal Siakam nous ont porté un coup. En même temps, c'est une chance pour les autres joueurs qui pourront prouver leurs compétences. On aimerait toujours avoir un joueur comme Jérémy Nzielieu, mais le groupe a pris son absence de façon simple. Nous avons des joueurs locaux et le reste du groupe est constitué de nouveaux éléments.

Concernant ces nouvelles recrues, toutes ont déjà participé au tournoi de Chine. Et ont déjà une certaine idée de la technique d'un championnat. Comment analysez-vous le groupe dans lequel se trouve le Cameroun ? Nous sommes avec de grandes nations de basketball :

La Tunisie, pays hôte, le Rwanda et la Guinée. L'équipe que nous appréhendons le plus est la Tunisie, car elle soudée et ancienne. Ce sont des joueurs qui se connaissent car ils ont longtemps joué ensemble. Cependant, nous restons confiants. Nous avons opté pour une nouvelle stratégie de jeu.

Avec les nouvelles recrues, nous avons de nouveaux atouts pour le championnat.