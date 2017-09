Cameroun: Me Gervais Armel Mang Mayi - «Il faut apaiser les tensions»

J'ose croire que si on n'a pas tranché la tête des uns et des autres, et si personne ne fait aucun effort supplémentaire, on va se retrouver à la case départ.

Les émissaires de la Fifa et de la Caf sont en audience au ministère des Sports et de l'Education physique [Ndlr : Hier après-midi]. Les tractations ont commencé. C'est clair que l'Etat ne doit pas s'ingérer. Mais, il peut de manière indirecte donner son avis sur les hommes chargés de gérer ce processus de normalisation.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Etat du Cameroun a son regard et son mot à dire sur la gestion des activités sportives. On ne doit pas oublier les sélections nationales qui sont protégées par le label Cameroun.

La Fifa et la Caf sont des fédérations faitières. Donc, sur le plan de la gestion purement administrative, elles ne s'ingèrent pas. Elles assurent une forme de tutelle. Elles ont tout intérêt à ce que les fédérations marchent et qu'elles marchent bien. Dans le cas d'espèce, il y a la mise en œuvre d'une décision de justice, qui avait annulé l'ensemble du processus électoral à la Fécafoot.

Si la fédération s'est retrouvée dans l'impasse aujourd'hui, c'est parce que non seulement les textes ont été bafoués, mais aussi parce que certains ont refusé de les respecter. Il est question de revisiter la copie. On espère des personnes nouvelles pour qu'on puisse sortir enfin de cette situation. Des personnes neutres qui vont parachever l'œuvre de certains, qui ont commis des erreurs.

