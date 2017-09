Cameroun: Pour l'intérêt supérieur du football camerounais !

Ses missions sont connues : gestion des affaires courantes de la fédération, élaboration, en concertation avec toutes les parties prenantes, de nouveaux statuts qui soient en conformité avec les normes et standards de la Fifa, ainsi qu'avec la législation nationale en vigueur, révision des statuts des ligues régionales et départementales, identification des délégués de l'assemblée générale de la Fecafoot, etc.

Ce retour à la case départ relance le débat sur la qualité et l'intégrité des hommes chargés de conduire la normalisation. Conformément à la feuille de route dressée par la Fifa, Le Comité qui entre bientôt en fonction doit marquer une rupture nette avec les errements et les compromissions du passé.

Faut-il par exemple confier plus de responsabilités aux anciens footballeurs plutôt qu'aux dirigeants sportifs ou aux personnalités issues de l'administration publique ? La solution idoine consisterait peut-être à tenir compte des différents points de vue. Là où d'éminents juristes n'ont pas donné une totale satisfaction auparavant, il serait-il peut-être plus pragmatique d'associer l'expérience sportive à l'expertise technique pour trouver le juste milieu selon un observateur averti.

Dans cette quête des nouveaux visages, l'aboutissement à un consensus acceptable par tous dépendra de la disponibilité et de la volonté des uns et des autres de tout mettre en œuvre pour atteindre l'objectif fixé. L'un des principaux points d'achoppement aura été la définition du profil idoine en fonction des résultats attendus dans un contexte où les critères d'éligibilité ne sont pas toujours perçus de la même manière par tout le monde.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.