Cameroun: BADEP - Une présence camerounaise à renforcer

C'est aussi là l'une des innovations majeures qu'apporte la nouvelle structure : son financement, et par ricochet le développement de la péninsule, ne sera plus uniquement une affaire des pouvoirs publics.

Et pourtant, ce ne sont pas les initiatives qui auront manqué pour attirer les nationaux dans ces localités que l'on dit pourtant très riches en ressources naturelles. C'est ainsi que le gouvernement a, depuis la mise sur pied le 27 août 2007 du Comité de coordination et de mise en œuvre des projets prioritaires à réaliser dans la zone de Bakassi, mis sur pied de nombreuses infrastructures dans divers secteurs, en vue de la viabilisation de la péninsule.

Afin d'y amener le maximum de Camerounais. Car force est de constater que depuis l'arrêt de la Cour internationale de justice de La Haye du 10 octobre 2002 et l'accord de Greentree du 12 juin 2006, le peuplement des localités d'Isangele, Idabato, KomboAbedimo, KomboItindi et Bamusso dans le département du Ndian semble être resté jusqu'ici très loin des préoccupations des populations camerounaises.

