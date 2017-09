Afrique: Les rencontres Africa 2017 - Un bouquet d'opportunités d'affaires

Grand format. Un événement, deux dates, trois villes. Les Rencontres Africa 2017, un rendez-vous continental pour les entreprises africaines et françaises, débuteront à Abidjan du 2 au 3 octobre.

Deux autres villes, Tunis et Nairobi accueilleront, par la suite, les entrepreneurs du 5 au 6 octobre. Soutenu par le gouvernement français, au lendemain de la mise en place par Emmanuel Macron d'un Comité présidentiel pour l'Afrique, cet événement prévoit un regroupement de plus de trois mille chefs d'entreprises français et africains dont des Malgaches.

Muriel Tiana Raveloson, chef de délégation Madagascar, énumère les avantages des entrepreneurs malgaches à participer à cet événement. « Cette rencontre permettra aux entreprises de développer leurs marchés, de trouver de nouveaux partenaires ou des financements. Une fois inscrits à l'événement, les entrepreneurs sont inscrits dans la base de données de Classe-export. Ainsi, ils peuvent cibler à l'avance leurs interlocuteurs et fixer à l'avance des rencontres BtoB avec leurs homologues français et africain. Cet évènement sera une meilleure occasion pour les sociétés malgaches de nouer des relations avec les autres sociétés africaines et françaises », explique-t-elle.

Accompagnement

Outre les rencontres BtoB, des conférences plénières de haut niveau et des ateliers ciblés, traiteront notamment de ville durable, d'agriculture et d'industries agro-alimentaires, d'énergies, de numérique, de financements innovants, de formation, et d'entrepreneuriat.

Lors de la première édition de 2016, huit entreprises malgaches ont participé à cet événement. « Des contacts sont établis et des partenariats sont noués pour cinq entrepreneurs », poursuit Muriel Tiana Raveloson. Elle conseille les participants à bien ficeler leur dossier car cela conditionne le succès.

Pour les petites et moyennes entreprises, Classe-Export propose un accompagnement dans ce sens.

« Nous pouvons aider les PME dans la constitution des dossiers et le suivi des participants trois mois après l'événement ». Après inscription en ligne dans un site dédié à l'événement, un package incluant le transport et l'hébergement est proposé.