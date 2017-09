Burkina Faso: Résultats Bons du Trésor - Un taux de couverture du montant mis en adjudication de 304,50%

Les Bons du trésor burkinabé se portent bien sur le marché financier sous régional.

En effet selon le communiqué de presse parcouru par le journal de l'économie sénégalaise, le montant global des soumissions est de 91,351 milliards et les soumissions retenues sont de 33 milliards de francs cfa dont 1 milliard en ONC.

Les résultats sur le Bon du Trésor de 91 jours donnent un montant global des soumissions de 40,127 milliards et les soumissions retenues sont de 16,5 milliards.

Le taux d'intérêt marginal et le taux moyen pondéré s'élèvent respectivement à 5.500 % et 5.4162%. Le taux d'absorption est de 41,12% et on a enregistré 17 participants directs.

Les résultats sur le Bon du Trésor de 182 jours indiquent un montant global des soumissions de 51,224 milliards et les soumissions retenues sont de 16,5 milliards dont 1 milliard en ONC.

Le taux d'intérêt marginal et le taux moyen pondéré s'élèvent respectivement à 5.7000 % et 5.6017%. Le taux d'absorption est de 32,21% et on a dénombré 23 participants direct.