Tunisie: Démarrage de la mise en place du système

Pour sa part, l'ambassadeur allemand, Andreas Rinke, a souligné le souci de son pays d'apporter son soutien aux forces armées tunisiennes pour leur permettre d'assurer une surveillance efficace des frontières et de se prémunir contre les menaces du terrorisme et de la contrebande».

«La Tunisie fait face à des menaces d'un nouvel ordre au regard de la situation sécuritaire en Libye et de ses graves répercussions sur la région du Maghreb et de la Méditerranée ainsi que sur toute la région arabe», a-t-il fait observer.

Il a cité la contribution des deux partenaires de la Tunisie à développer les capacités opérationnelles des forces armées tunisiennes par les équipements, les formations et les échanges d'expertise et en assurant la coordination en matière de renseignement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Lors d'une conférence de presse, hier, à Tunis, le ministre a tenu à rappeler le soutien des Etats-Unis et de l'Allemagne à la Tunisie dans sa transition démocratique et leurs efforts pour impulser la coopération en matière de développement.

Financé et exécuté par les Etats-Unis d'Amérique et l'Allemagne, le projet, d'un coût global estimé à 200 millions de dollars, sera prêt au deuxième trimestre de l'année 2018.

