Madagascar: Ministère de la Justice et Sénat - Pour l'application et l'effectivité des « Dina »

Par ailleurs, les deux autorités ont abordé la question relative à l'insécurité qui ceinture le pays et qui angoisse la population, notamment en ce qui concerne les « Dahalo » et les différentes attaques à main armée. Toujours d'après la même communication du Sénat, « cette collaboration entre les deux institutions se focalisera notamment sur la résolution de l'insécurité à travers l'application des « Dina » qui doivent se conformer aux dispositions légales en vigueur. Tout cela, dans le dessein d'instaurer la sécurité à Madagascar ». Notons que 18 « Dina » sont, jusqu'à présent, homologués par le ministère de la Justice.

Aucun mot sur les sujets sensibles ni sur les actualités flagrantes de violation des textes de loi en vigueur qui intéressent plus d'un. La rencontre se résume généralement en une continuité de la collaboration entre le Sénat, pouvoir législatif et le ministère de la Justice, pouvoir exécutif d'après la communication du Palais de verre.

