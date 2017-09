Madagascar: Charité dans les bas-quartiers - Le « fokontany » d'Ankazomanga bénéficiaire

Hier à 11 heures tapantes dans le bureau du « fokontany » d'Ankazomanga aux faux-airs d'école primaire, une masse humaine s'accumule progressivement entre dédales, canaux bouchés et amoncellement d'ordures.

Un paysage typique des bas-quartiers d'Antananarivo. Des citoyens sur les visages desquels les difficultés de la vie, matérielles comme sociales, ont laissé leurs empreintes. Ce qu'ils attendent ? Un peu de charité ; en effet, un évènement y était organisé pour marquer la journée mondiale de la Charité, célébrée, en principe, chaque 5 septembre.

Dédiée aux couches les plus vulnérables de la population, la journée mondiale de la Charité est l'occasion de leur témoigner un peu de solidarité et de soutien. Une occasion que l'opérateur mobile a saisie, car correspondant à sa politique de proximité et sa politique RSE (Responsabilité sociale de l'Entreprise). Concrètement, la journée d'hier a été marquée par une remise de dons en nature- habits, produits de première nécessité (PPN) et chaussures- et en numéraire, via son mobile banking « Airtel money ».

Présents lors de cette cérémonie, la présidente du « fokontany » et son adjoint, une délégation massive de la population locale et une dizaine de volontaires d'Airtel et le Directeur d'Airtel Madagascar, Maixent Bekangba. Lequel a souligné dans son allocution : « La Journée internationale de la charité encourage toutes sortes d'initiatives engageant à aider les autres. Je suis particulièrement fier de la solidarité dont ont fait preuve les employés pour marquer ce jour d'entraide. En effet, c'est le don de soi qui prime par-dessus tout. »