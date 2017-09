Madagascar-Japon - Une balance commerciale excédentaire pour la Grande Ile

Madagascar exporte vers le Japon 10 fois plus qu'il importe de ce pays. D'autres marchés s'ouvrent encore aux PME malgaches, selon l'ambassadeur japonais Ichiro Ogasawara.

La balance commerciale de Madagascar est déficitaire, depuis des décennies. Mais par rapport au Japon, nous exportons beaucoup plus que nous importons, d'après le ministre du Commerce et de la Consommation, Nourdine Chabani. Ayant reçu l'ambassadeur du Japon, Ichiro Ogasawara à son bureau hier, à Ambohidahy, le ministre a évoqué d'excellentes relations commerciales avec ce pays d'Asie. « Ces relations sont importantes pour le développement d'un pays. Depuis le retour à l'ordre constitutionnel, la confiance avec les partenaires est rétablie. À présent, nous exportons 10 fois plus que nous importons du Japon. Le Nickel d'Ambatovy, à lui tout seul, représente près de 33% en termes de rentrées de devises. La vanille et les crustacées sont également très prisées au Japon », a-t-il soulevé.

Evolution. La relation bilatérale est ainsi en progression. Pour le ministre, Madagascar doit produire davantage pour accroître ses exportations. De son côté, l'ambassadeur du Japon a indiqué qu'un programme d'action est déjà établi pour 2018, avec notamment une conférence de l'infrastructure qualité, en janvier, au cours de laquelle des opérateurs japonais viendront à Madagascar pour promouvoir les relations commerciales entre les deux pays. A noter que la valeur de nos exportations vers le Japon a évolué ces dernières années.

De 2012 à 2014, on a enregistré une augmentation avec une valeur allant de 13,418 millions d'Ariary à Ar 345,537 millions d'Ariary. Cette hausse de valeurs est considérablement liée aux produits comme la vanille, les crustacés et le girofle. Cependant, quelques secteurs comme le textile, le graphite et les produits du règne végétal, ont ralenti cette montée en flèche, ces deux dernières années.