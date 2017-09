Madagascar: Cinéma - Appel à films courts pour les réalisateurs francophones

Le Festival International du Film Indépendant de Bordeaux offre aux réalisateurs issus des pays francophones de trouver des producteurs à travers un pitch, pour leurs projets de film court, fiction, ou animation.

Une opportunité s'offre aux réalisateurs francophones, dont les Malgaches, pour la coproduction de leurs films, ou du moins pour un pitch qui mènera sans doute à la concrétisation du projet. Il s'agit du Forum d'une session de pitching de courts-métrages francophones en partenariat avec Canal + dans le cadre du forum de coproduction du FIFIB (Festival International du Film Indépendant de Bordeaux).

Les auteurs et réalisateurs avec ou sans producteurs à des professionnels du cinéma français, des producteurs et des diffuseurs peuvent participer à ce forum, en présentant un pitch de 15 minutes où les participants devront se présenter au producteur, parler de son projet, échanger les divers points durant l'interview, et rencontrer individuellement les producteurs de Nouvelle-Aquitaine. Les pitchs seront suivis et accompagnés par l'équipe du court-métrage de Canal +.

Originalité. Pour y participer, chaque candidat devra envoyer un scénario ou un synopsis détaillé, une note d'intention, le CV du réalisateur et du producteur, s'il a déjà un producteur, être issu d'un pays francophone. Quant au projet, il s'agit d'un court-métrage de fiction ou d'animation de 20 minutes au maximum, doit être majoritairement en français.

En outre, l'originalité et le traitement du projet seront privilégiés. Au total, sept projets seront retenus, et ceux qui seront sélectionnés iront au festival et bénéficieront d'une accréditation professionnelle leur donnant accès à toutes les projections lors du festival. En outre, le festival prend en charge le transport, le repas et l'hébergement des réalisateurs retenus. Pour y participer, les dossiers complets doivent être envoyés avant le 20 septembre à germain@fifib.com.