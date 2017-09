Madagascar: Londres / Cadeau de voyage pour le député TIM de Miarinarivo

En effet, après les Nicolas Randrianasolo (Mapar), Milavonjy Philobert (VPM-MMM), Rakotovazaha Olivier (MFM), Abel Razafimahatratra (Mapar), Andriatsizehena Benja Urbain... le HVM essaie depuis un certain temps d'amadouer deux députés TIM à rompre définitivement avec Marc Ravalomanana et le groupe parlementaire de son parti à l'Assemblée nationale. Il s'agit de Benjamin Ramamonjisoa (élu à Avaradrano) et Guillaume Ravahimanana (élu à Miarinarivo). Comme contrepartie, ce dernier vient d'obtenir un cadeau de voyage à Londres.

Le régime HVM poursuit son opération de débauchage auprès des partis et des entités politiques considérés comme ses adversaires potentiels et redoutables en 2018.

