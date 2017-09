Madagascar: Peu d'espoir de voir le pays décoller

L'espoir a été déçu et la situation est allée de mal en pis. Aujourd'hui, Madagascar est un des pays les plus pauvres du monde et 80% de sa population sont dans un état de dénuement intolérable. Ses dirigeants font preuve d'une impuissance rare et ils se complaisent dans l'autosatisfaction. IIs ont les yeux fixés sur la prochaine élection présidentielle qu'ils comptent remporter. Les citoyens ne cachent pas leur frustration, mais ils se sentent impuissants à renverser le cours de la situation.

Notre pays, dit-on, est riche de ses nombreuses ressources. C'est une île bénie des dieux et toutes les conditions sont réunies pour qu'elle quitte ce sous-développement qui la mine. Madagascar a plusieurs fois raté son décollage économique par la faute de sa classe politique. La rivalité entre les barons de cette classe a tiré vers le bas cette nation qui aurait pu devenir une des puissances émergentes de l'Afrique. La crise de 2009 dans laquelle a été entraîné le pays aurait dû être résolue et un nouveau départ avait été espéré après 2013.

Mais ce petit paradis cache beaucoup de souffrances que l'on ne peut appréhender qu'en allant au-delà de ces clichés de carte postale. Madagascar, l'île heureuse, est devenue l'île des frustrations et du mal-vivre et cette tendance, ses hommes politiques ne semblent pas, pour l'instant, vouloir l'inverser.

