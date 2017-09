Madagascar: Nouveau syndicat des magistrats en vue - Risque de scission au sein du SMM

Le délai d'une semaine que le SMM a accordé à la ministre Rasolo Elise Alexandrine expire ce jour.

La politique du « Zarazarao hanjakana » (Diviser pour régner). C'est la stratégie choisie par le régime HVM pour résoudre les revendications syndicales. Dans l'incapacité d'apporter des solutions pérennes aux différents foyers de tension du moment, les tenants du pouvoir actuel optent pour une option machiavélique certes, mais plutôt efficace. Le procédé par des promesses de « seza » ou d'une somme d'argent a toujours été utilisé durant les régimes qui se sont succédé. A l'allure où vont les choses, le Syndicat des Magistrats de Madagascar (SMM) risque également d'être frappé par la scission. De sources proches de la Justice, un projet de création d'un nouveau syndicat ou d'une autre entité regroupant des magistrats serait en gestation.

L'actuel bureau du SMM dirigé entre autres, par les Fanirisoa Ernaivo, Bora Rojovola, Tiaray Fanahimanana, Jaona Clément et consorts ne ferait plus l'unanimité au sein du Corps. Cette nouvelle entité sera donc mise en place pour les discréditer, mais aussi pour fragiliser le mouvement du SMM. Reste à savoir si ce syndicat parallèle qui sera certainement une structure fictive, bénéficiera de la confiance des magistrats. Quoi qu'il en soit, une éventuelle scission portera atteinte à la solidarité et aura un impact négatif sur les revendications des magistrats. Faut-il rappeler que le sit-in organisé au mois de mai, les journées d'indignation observées les 8 - 9 juin et la grève générale qui a duré une semaine au mois de juillet ont été suivies à 100%, ou enfin presque, au niveau des juridictions, Cours et tribunaux sur toute l'étendue du territoire.

Grève générale

Actuellement, le Syndicat des Magistrats de Madagascar est en attente d'une réponse de la part de la nouvelle ministre de la Justice Rasolo Elise Alexandrine par rapport à leurs revendications. La rencontre entre les deux parties qui s'est déroulée à Faravohitra le 31 août dernier était plutôt prometteuse. La nouvelle Garde des Sceaux et le SMM semblent être sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la nécessité de faire respecter l'Etat de droit et l'indépendance de la Justice. Le nouveau patron à Faravohitra s'est d'ailleurs engagé à enclencher une procédure de réforme du statut de la Justice et à sortir des circulaires pour lutter contre l'immixtion et l'ingérence des responsables étatiques dans les dossiers de Justice.

Lors de cette rencontre à Faravohitra, le SMM a accordé un délai d'une semaine à la ministre Rasolo Elise Alexandrine pour proposer des solutions à ses revendications. Ce délai expirant ce jour, l'on attend donc un nouveau rebondissement à cette affaire. Faut-il rappeler que le SMM et le Syndicat des greffiers menacent de reprendre leur grève si toutefois, la nouvelle Garde des Sceaux ne donne aucune suite à leurs revendications.