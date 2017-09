Cameroun: Moungo - Des dons pour 300 élèves

C'était en présence des sous-préfets de Melong et Baré-Bakem, Willian Ekema et Germaine Wandja Tchakounté. La ville de Nkongsamba a été la dernière étape de la caravane de l'excellence. 100 élèves méritants y ont aussi été récompensés, avec en prime la remise d'un montant de 517.000 francs pour l'amélioration des conditions des apprenants de l'école publique anglophone de Baré-Bakem. Pour le parrain de l'évènement, l'ancien gouverneur Louis Eyeya Zanga, « celui qui aide un enfant prépare le Cameroun de demain ».

En outre, deux blocs de salles de classe ont été offerts au Cetic de Ndion. Jules Ndjomo, élève en 2e année, confie : « Je suis très content de recevoir ce sac. En plus, nous allons apprendre dans de nouvelles salles de classe. Je vais travailler pour être le meilleur élève de l'arrondissement ». Pour le promoteur de l'association, Me Ferdinand Edimo Nana, il est question d'amener les enfants à aimer le travail bien fait, et de promouvoir le mérite. Geste similaire le jour suivant dans l'arrondissement de Melong, où 100 enfants méritants ont également été primés par l'association.

En ce début d'année scolaire, 300 familles du Moungo, précisément des arrondissements de Manjo, Melong et Nkongsamba, viennent d'être soulagées par l'élan de coeur de l'Association des enfants solidaires (AES), qui a offert des fournitures scolaires aux élèves méritants. Premier arrêt, Manjo, où les meilleurs élèves ont reçu sacs, cahiers, boîtes académiques, stylos et frais d'inscription d'un montant de 10.000F.

