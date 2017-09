Cameroun: Rentrée scolaire - Comment motiver les enfants

Après trois à quatre mois de vacances, renouer avec livres et cahiers n'est pas souvent aisé. Surtout pour les redoublants.

«Il abandonne à la moindre difficulté », « Il ne s'implique pas dans son travail », « Il n'a aucun sens de l'effort », « Il ne pense qu'à dormir »... A J+3 de l'année scolaire 2017-2018 et à quelques variantes près, certains parents se plaignent déjà du manque de motivation de leurs enfants. Un phénomène qui, selon les professionnels de l'éducation, frappe de plus en plus tôt. Société de performance et de compétition oblige, le spectre de l'échec scolaire hante les familles. Et le désarroi progresse. Alors, comment donner aux plus petits le goût d'apprendre, et à leurs aînés l'envie de s'impliquer dans leur scolarité ?

Des échanges fructueux avec des enseignants, des parents expérimentés, des inspecteurs de pédagogie et pédopsychiatres ont permis de rassembler bons nombres de conseils. Nous vous en livrons ici la quintessence. Construire des ponts entre l'école et la maison Ne pas trouver sa place à l'école est la principale source de démotivation des enfants, qui ne se sentent pas concernés par ce qu'ils apprennent. Le phénomène s'amplifie avec le passage au collège, mais s'installe dès le primaire.

Pour l'éviter, parents et enseignants veillent à établir des ponts entre l'école et la maison, les apprentissages scolaires et la vie quotidienne. Ces passerelles aident l'écolier à mettre du sens sur des savoirs éparpillés. Faire un gâteau devient l'occasion d'aborder de manière ludique la multiplication, se balader en forêt permet d'explorer le monde des insectes. Ainsi en terrain familier, l'enfant est sécurisé, sa curiosité est stimulée et l'émotion trouve sa place dans l'apprentissage. S'il aime le français et mémorise les conjugaisons, c'est peut-être parce que sa grand-mère lui raconte des histoires...

Le plaisir se construit par l'exemple et le partage. C'est pourquoi ce type de transmission passe davantage par le « faire ensemble » et l'« être ensemble » que par de longs discours. Et même s'il ronchonne pour aller au musée, cela vaut la peine d'insister car, au fond de lui, l'enfant est demandeur. Il a besoin que l'adulte l'emmène découvrir de nouveaux territoires. La lecture de magazines d'actualité adaptés à son âge peut aussi y contribuer. Les années collège : encadrer et encourager Le choc de la puberté, ses conséquences sur la perception de soi et les relations avec les autres déstabilisent l'adolescent et le rendent moins disponible pour apprendre.

D'autant que sa consommation de nouvelles technologies bouleverse ses rapports aux adultes et au travail. Le collégien a de ce fait besoin d'une autorité juste, bienveillante, qui prend en compte ses fragilités passagères. Cela signifie encourager son travail, ne mettre la barre ni trop haut ni trop bas, le responsabiliser sans l'abandonner, s'intéresser à lui sans l'envahir.

Déstabilisé intérieurement, attiré par mille choses en dehors de l'école, il a besoin d'un cadre clair. Ce qui veut dire : l'inciter à travailler à des heures régulières, limiter l'usage des écrans, encourager la pratique d'activités sportives ou artistiques pour canaliser son énergie. Ce n'est pas un secret, l'adolescent d'aujourd'hui se décourage vite.

Il est primordial que les parents lui apprennent à surmonter les écueils inhérents à tout apprentissage, et à différer le temps de la réussite. D'autant que certaines classes, telles que la quatrième, se révèlent plus exigeantes que d'autres. Les parents doivent soutenir leur collégien pour qu'il accepte de tâtonner sans se décourager, jusqu'à ce que, d'un devoir à l'autre, il comprenne ce que l'on attend de lui et progresse.