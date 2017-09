Tunisie: «Se former pour mieux conserver»

Cette manifestation, devenue une coutume depuis 2014, a été tenue pour la quatrième année consécutive, du 14 au 18 août.

Suscitant un grand intérêt de la part de la communauté des étudiants, doctorants et post-doctorants de l'ensemble des pays du pourtour méditerranéen en quête de connaissances pratiques et de partage des expériences avec les scientifiques. La convivialité de la ville de Monastir et la beauté de l'île de Kuriat ont rajouté de l'intérêt à cette formation.

Plusieurs ateliers de formation ont été organisés, pour aborder diverses thématiques en relation avec la conservation du milieu marin et côtier. Cette session a vu la participation de diverses nationalités (Algérie, Portugal, Tunisie) ainsi que l'implication massive des universités, associations et de l'administration tunisienne, à l'instar de l'Agence de protection et de l'aménagement du littoral (Apal) et la Garde nationale, en plus de la présence d'un représentant de l'Union internationale pour la conservation de la nature (Uicn).

Cogestion de la réserve naturelle

Cette formation s'est également démarquée, cette année, par la collaboration d'une association algérienne (Association écologique marine Barbarous d'Oran) pour appuyer le staff des formateurs et partager l'expérience de cogestion de la réserve naturelle marine des îles Habibas (Algérie), menée avec son partenaire institutionnel, le Commissariat national du littoral algérien (Cnl).

En plus des ateliers habituels relatifs à l'étude des phanérogames marines, le suivi de la nidification des tortues marines, les techniques de contrôle d'invasions biologiques (gestion des espèces invasives, cas des rats noirs et des espèces marines) et législation et gestion intégrée des aires marines et côtières protégées (Amcp), la session de cette année s'est vu agrémentée par de nouvelles formations, telles que le comptage visuel des poissons en plongée, les diverses techniques d'observation et de dénombrement ornithologique, l'identification des espèces aranéologiques de l'île de Kuriat, les bonnes pratiques d'aquaculture et la notion des zones allouées à l'aquaculture et enfin la recherche des financements pour les projets à caractères scientifiques.

Pour clôturer les travaux de cette formation, une table ronde a abordé la thématique des aires marines protégées où l'expérience tunisienne et algérienne a été longuement débattue par les participants et les formateurs.

Depuis sa création, l'association «Notre Grand Bleu» de Monastir milite activement pour l'instauration d'une politique de protection des zones côtières et insulaires sur toutes les côtes tunisiennes.