Tunisie: Bientôt des comités de suivi des accords conclus

L'accord stipule notamment la création d'un office des dattes à Kébili, l'intégration de jeunes sans-emploi issus de la région dans la société de protection de l'environnement, l'augmentation de 50 millions de dinars de l'enveloppe allouée au Fonds de promotion l'investissement et l'amélioration de l'infrastructure de base et des services de santé.

La liste de ces projets a été approuvée par la délégation ministérielle qui s'est rendue dans la région, le 4 août dernier, et a été inclus dans l'accord signé, le 26 août, entre le gouvernement et les représentants des protestataires à Kébili.

Les membres de ces comités vont œuvrer à faciliter les procédures et à résoudre les difficultés qui peuvent être rencontrées lors de la réalisation des projets ayant trait à l'impulsion du développement et à la création d'emplois dans la région, a-t-il ajouté.

Ces comités, qui seront composés des députés de Kébili et des représentants des autorités locales, des organisations régionales, de la société civile et des sit-inneurs, couvrent les domaines de l'agriculture, la santé, l'environnement, les affaires sociales, l'éducation, la culture, la jeunesse et l'enfance, le développement, l'investissement, l'énergie et l'emploi.

Ont pris part à cette réunion, des représentants des organisations et directions régionales et des coordinations des sit-in.

