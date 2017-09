Burkina Faso: Succession de Salifou Diallo - Saura-t-on mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ?

C'est leur droit ; mais une chose est de vouloir le poste de président de l'Assemblée nationale et une autre est d'avoir les capacités morales, humaines et politiques nécessaires pour réussir sa mission, une fois élu.

Il faut tout simplement privilégier l'intérêt général du parti qui, on le sait, a pris un sérieux coup depuis le décès de Salifou Diallo que beaucoup craignaient dans ce pays. Je sais que nombreux sont les députés qui, jour et nuit, courent chez des marabouts ou chez des charlatans.

Je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais j'avoue que la tâche qui l'attend, sera immense. Et cela, parce qu'il succèdera à un homme dont les qualités managériales n'étaient plus à démontrer. Or, quand on succède à un homme de cette trempe-là, il est difficile de pouvoir faire mieux.

