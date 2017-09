Congo-Kinshasa: Elections 2017 - Congo Positif rejette le calendrier Badibanga !

*Plusieurs raisons alignées dans une lettre ouverte placent Congo Positif, parti de Dieudonné Nkishi Kazadi, dans l'obligation de rejeter, en bloc, le calendrier pour la tenue de la présidentielle, au plus tard, le 28 décembre 2017, tel que Samy Badibanga l'a proposé et diffusé dans les médias, dernièrement.

Tout en saluant, au passage, le souci qui se dégage à priori, dans la démarche de l'ex-Premier Ministre, celui partagé par tous les congolais, de voir le pays organiser des élections, conformément à la Constitution ainsi qu'aux lois de la République, Congo Positif estime, cependant, que le calendrier est irréaliste.

D'abord, au niveau de l'enrôlement des congolais de l'étranger, une opération pour laquelle Samy Badibanga ne prévoit que 90 jours, Congo Positif pense, plutôt, qu'un tel travail à l'étranger est plus complexe que dans les provinces du pays. "En faisant une telle proposition alors que vous savez pertinemment que la CENI a accordé 90 jours par province pour faire le même travail au pays, il y a lieu de relever que votre proposition est de nature à imposer un traitement inégal à nos compatriotes vivant à l'étranger et, pourtant, tous les congolais doivent bénéficier du même traitement devant les services publics", soutient Congo Positif, dans cette même lettre adressée à Samy Badibanga, tout en attribuant une part de responsabilité du retard accumulé dans l'organisation des élections à l'attitude de l'Opposition politique congolaise, plus particulièrement, de celle qui avait participé au Dialogue de la Cité de l'Union Africaine et, même, de celle qui, aujourd'hui, tente de remuer ciel et terre, depuis les hauteurs de la 10ème rue, à Limete.

Découplage ?

Quant au découplage des scrutins préconisé dans le calendrier Badibanga, Congo Positif recommande, sans ambages, ni fioriture, le respect "stricto sensu" des lois en lieu et place de privilégier des intérêts privés. Le fait que la Constitution et l'Accord aient été, d'une manière ou d'une autre, violés ne doit pas donner l'occasion à d'autres nouvelles violations de la loi. La démocratie électoraliste que les congolais ont voulu en votant pour la Constitution au référendum est bien celle qui prend en compte l'organisation de tous les onze scrutins pendant le mandat de cinq ans. Si donc, la RD. Congo n'est pas en mesure de tenir un tel pari, pourquoi ne pas poser la question au peuple souverain pour revoir cet aspect des choses, même s'il s'est installé, depuis quelques temps, un certain fétichisme en ce qui concerne toute idée de référendum ? Telle est, de l'avis de ce nouveau parti des jeunes, la question fondamentale.

Deux poids, deux mesures. Congo Positif dit un grand "Non"

Pour Congo Positif, la problématique des élections dans ce pays est devenue, en effet, une équation qui ne se limite plus à la simple publication d'un calendrier électoral. Il est plus que temps que la classe politique lève l'option sur l'enrôlement des congolais de l'étranger, soit en accordant du temps nécessaire, soit, alors, en givrant leur participation aux opérations électorales.

Tant qu'il sera difficile d'obtenir une modification de la Loi qui soit contraire à celle opérée en juin 2016 pour revenir à la loi de 2004 (qui exclut le vote des congolais de l'étranger), seule, une option politique sur cette question est susceptible de mettre la RD. Congo à l'abri des contestations qui iraient jusqu'à obtenir l'annulation des scrutins pour autant que les congolais vivant à l'étranger se verraient inconstitutionnellement privés de leur droit civique.

Ce qui ouvrirait la voie à un cycle infernal des contestations à l'infini et des violations des lois

Dans tous les cas, Congo Positif soutient, en définitive, que le temps de 90 jours pour l'enrôlement des congolais vivant à l'étranger est, non seulement irréaliste mais, il leur réserve un traitement inégal, alors tous ceux qui sont restés au pays, auront bénéficié de trois mois par province, pour s'y faire. Pas du tout acceptable, ni tolérable, insiste-t-on.