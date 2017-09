De plus, l'Abbé Koko, durant l'office, rappelle que le peuple congolais se doit de cultiver l'amour pour espérer être unis. Si les choses ne marchent pas en RD. Congo, c'est par manque d'un amour du prochain entre les congolais, qui ne cessent de s'entretuer tous les jours sur fond d'impasse politico-électorale ou financière. Le mal d'un pays, c'est la volonté des hommes, complète-t-il face à ce tableau. La lutte du Marechal Mobutu continue, d'après lui, qui, la main sur le cœur, espère que la population congolaise va nourrir la volonté de travailler ensemble pour sortir la RD. Congo du pétrin dans lequel il se trouve, et l'amener à aller de l'avant.

Avec un pays comme le notre, qui a pour vocation de briller, Mobutu a su imposer son leadership, a-t-il ajouté. Après quelques imitations prodigieuses du Marechal Mobutu faites par l'Abbé Koko dans son l'allocution, il a insisté sur la volonté de Mobutu, celle de continuer la lutte pour l'unité du pays. Il faudrait engager un sérieux combat pour maintenir la cohésion des politiques et de la population elle-même. Vingt ans après, l'affaire du rapatriement de son corps reste toujours dans les placards même dès lors que le Parlement du Congo-Kinshasa a eu à demander le rapatriement et des honneurs avec pompe à feu Mobutu. Pour sa famille et les membres de son parti politique, c'est un défi qu'il faudrait tôt ou tard relever que celui de ramener ce baobab non de l'histoire du pays mais de tout le continent noir si pas le monde, sur la terre de ses aïeux pour une inhumation digne.

C'est à quinze heures trente minutes, heure de Kinshasa, que la soutane de l'Abbé Koko, un vieil ami du Feu Marechal Mobutu, a pu faire son apparition dans sa modeste Paroisse de Saint Joseph de Matonge. Devant plusieurs patriotes, venus commémorer ce grand évènement, les mots du maître de l'homélie ont été justes, historiques, et interpellateurs à l'endroit de l'assistance. Il a tout d'abord évoquer le fait que le peuple congolais ne peut pas oublier celui avec qui il a mangé, bu, dansé, et, aussi, vécu de longs moments historiques. C'est, notamment pour ces raisons, d'après l'Abbé Koko, qu'il est appelé à se souvenir de lui dès qu'il peut en avoir l'occasion. Il a, également, rappelé que le Marechal Mobutu était un rassembleur qui a su donner de la fierté à la République Démocratique du Congo, appelée Zaïre à cette époque.

