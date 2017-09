Congo-Kinshasa: 7 septembre 1997 - 7 septembre 2017. Mobutu - 20 ans déjà dans l'au-delà!

L'unité du Zaïre reste incontestable sous le règne de Mobutu. De l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, chacun se sentait chez lui, sans aucune tendance au clivage tribal ou ethnique. Pour renforcer du reste, ce mixage mieux, cette cohésion nationale, toutes les provinces ont été dirigées par des non originaires.

Il faut souligner que les dernières années de règne de M. Mobutu étaient exacerbées par des troubles et pillages qui ont mis le pays à feu et à sang. Rien de spécial n'était maitrisé par le régime. La désobéissance civile, l'arnaque et trafic d'influence faisaient bon ménage.

C'est dans la discrétion qu'il sera inhumé dans un carré européen du cimetière de Rabat en présence de quelques membres de sa famille et de ses plus proches qui l'ont accompagné dans son exil. Un enterrement qui contraste à dire vrai, à la force du pouvoir qu'il incarnait de son vivant.

