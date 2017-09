Kinshasa, Capitale de la République démocratique du Congo, raisonne, du 7 au 10 septembre, au rythme de l'Expo-Béton 2017, qui a ouvert les portes de sa 2ème édition sur le lieu habituel, à savoir : le stadium Shark Club, dans la commune de la Gombe. La Société Congolaise des Postes et Télécommunications, «SCPT», est parmi les entreprises publiques présentes à ce grand rendez-vous. La géante firme des postes et télécommunications s'est bien positionnée à ce salon de construction dont le thème est : «Planification et aménagement des zones industrielles et urbaines : défis, enjeux et perspectives».

"Rien ne remplace la Poste". Ce slogan témoigne encore le dynamisme et la force de la SCPT qui s'est résolument engagée, en apportant une série d'innovations pour mieux servir et satisfaire les Congolais. Voilà ce qui justifie la présence de cette entreprise publique, à l'Expo-Béton 2017.

"Expo-Béton est un cadre idéal pour permettre à la SCPT de promouvoir ses différents services de qualité mis à la disposition des partenaires ainsi que des entreprises qui œuvrent en RDC. Notre présence consiste à partager des informations et à démontrer notre expertise et expérience dans le domaine de postes et de la fibre optique", a déclaré le DG a.i de la SCPT, Patrick UMBA.

Une occasion propice pour communiquer, à travers l'exposition, sur les services postaux et produits phares de l'entreprise notamment : l'EMS (Express Mail Service) et la fibre optique...

La SCPT offre, à travers son service postal EMS, l'expédition en express de tous courriers d'entreprise (documents, courriers confidentiels, factures mensuelles, relevés, etc.) partout en RDC et vers plus 170 destinations à travers le monde.

A la pointe des innovations, l'entreprise qui vient de s'adapter aux normes et standards internationaux, a mis en place un système de traçabilité de colis à l'aide duquel le client peut, désormais, lui-même, vérifier le parcours de son courrier en temps réel.

"Nous vous offrons la possibilité de localiser en ligne vos colis partout où ils se trouvent exactement. Ce sont là des réalités qui existent aujourd'hui au sein de la poste congolaise", a révélé Patrick UMBA.

La SCPT dispose d'un centre d'appel

Fournisseur d'Internet à haut débit, la SCPT offre gratuitement du wifi à l'Expo-Béton, durant l'activité, soit du 7 au 10 septembre. Ce qui fait que tous les exposants et visiteurs vont non seulement bénéficier de l'accès à l'internet, mais aussi ils vont expérimenter la qualité de la connexion offerte par la géante firme postale en Afrique.

L'occasion faisant le larron, le DG a.i de la SCPT en a profité pour annoncer le nouveau numéro du centre d'appel 40 44 05, qui permet à tout le monde d'avoir toutes les informations sur la Poste et sur la Fibre optique.

Toutefois, a-t-il martelé, l'Internet est sécurisé et garanti en RDC grâce à la fibre optique par la SCPT qui ne ménage aucun effort pour stabiliser et connecter davantage les réseaux. Après la redondance entre Kinshasa -Brazzaville, l'entreprise évolue normalement dans la phase de fiabilisation afin de sécuriser sa connexion par la fibre optique avec l'Angola. Pendant ce temps, les travaux de liaison entre la Zambie et la RDC seront bientôt bouclés et la connectivité sera opérationnelle.

Rappelons que le ministre des Infrastructures, Travaux Publiques et Reconstruction a procédé à la traditionnelle cérémonie de coupure symbolique du ruban, marquant l'ouverture de cette édition 2017. Juste après, Thomas LUHAKA, accompagné des autres autorités et membres du Gouvernement ainsi que Jean BAMANISA, (Président de l'Expo-Béton), ont visité le stand de la SCPT où ils ont, longuement, échangé avec le DG a.i, Patrick UMBA et son staff.