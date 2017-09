Madagascar: Accueil de réfugiés syriens - Le ministre de la Communication dément

En effet, en moins de 24 heures, à peine, des pétitions virtuelles pour contester cet accueil de réfugiés syriens circulent dans quelques groupes sur Facebook. Le ministre de la Communication et des relations avec les institutions de continuer qu'« en ma qualité de ministre de la communication, je me devais de publier ce communiqué pour démentir cette fausse information qui aurait pu inciter des personnes malintentionnées à perpétrer des actions contre le gouvernement. La décision d'intenter une action en justice revient aux responsables compétents au sein du gouvernement ».

Dans la soirée du 5 septembre, le ministère de la Communication et des relations avec les Institutions a publié un communiqué de presse pour démentir cette « information ». Dans ce communiqué, Harry Laurent Rahajason explique que « le pouvoir en place n'a même pas envisagé d'accueillir des réfugiés syriens et, encore moins, de faire construire un quelconque village pour les abriter ». Joint au téléphone, hier, il explique que « beaucoup de journaux véhiculent de fausses informations, mais celle-là a dépassé les bornes. Publier de fausses informations peut causer une psychose, les nombreux commentaires sur le réseau social Facebook en témoignent ».

