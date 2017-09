Burkina Faso: Président de l'assemblée nationale - Ce sera donc lui !

Sauf séisme de dernière minute, ce sera le député Alassane Bala Sakandé qui succédera au regretté Salifou Diallo au perchoir. De sources concordantes, à l'issue d'une ultime rencontre, hier jeudi 7 septembre, entre des cadres du parti et le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, c'est lui qui a été retenu comme le candidat du parti présidentiel, le MPP, pour briguer le poste de président de l'Assemblée nationale dont l'élection a lieu ce matin du vendredi 8 septembre.

Actuellement président du groupe parlementaire MPP, Alassane Sakandé est un militant de première heure du MPP dont il occupe le poste de 2e secrétaire adjoint au secrétaire exécutif depuis le congrès de mars 2017.

Pour sûr, ce choix déjoue de nombreux pronostics qui avaient été annoncés avec des noms comme Mathieu Ouédraogo, Jacob Ouédraogo, Me Bénéwendé Sankara ou encore Ousséni Tamboura. Maintenant, reste à savoir si les députés des autres partis membres de la majorité parlementaire soutiendront cette candidature. L'issue du vote nous en dira davantage.

En attendant de revenir sur cette élection, il faut dire que le prétendant au perchoir a eu à faire parler de lui à travers son discours lors des deuxièmes journées parlementaires de l'année 2016 du groupe parlementaire MPP à Léo.

Morceaux choisis : " L'insurrection des 30 et 31 octobre a été pensée et conduite par les forces politiques et patriotiques du Burkina Faso dont le MPP a été le moteur.

La décision de lancer l'insurrection a été prise à notre BPN du 25 octobre 2014 au CENASA." ; " Si l'Assemblée nationale regarde dans la même direction que l'Exécutif, elle ne saurait en être la caisse de résonnance.

Elle assumera sans marchandage ses missions constitutionnelles : voter la loi, consentir l'impôt et contrôler sans complaisance l'action gouvernementale." " Quand la jeunesse et ses dirigeants ne parlent plus le même langage, ce sont ces derniers qui finissent par avoir tort.

Et ceux qui n'ont pas compris cet axiome de l'histoire en ont eu pour leur mépris de l'histoire." " Nous trouverons des emplois à la jeunesse ou nous trouverons la jeunesse sur notre route.

La jeunesse aura du travail ou elle s'attroupera. Quand la jeunesse s'attroupe, elle s'insurge. Et quand elle s'insurge, ses dirigeants se dispersent hors du pays."