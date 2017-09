Tunisie: « Nous n'accorderons pas notre confiance à Youssef Chahed »

Le FP a, par ailleurs, réaffirmé son attachement à l'organisation d'élections législatives et présidentielle anticipées «afin de permettre aux Tunisiens de changer la situation», appelant les forces démocratiques et progressistes à joindre leurs efforts pour éviter un éventuel retour au régime despotique, selon la même source.

«La Tunisie a besoin de nouveaux choix politiques, économiques et sociaux et de mesures exceptionnelles pour résoudre la crise croissante. Ce qui exige, incontestablement, un nouveau système de gouvernance qui se base sur une vision claire et un projet de salut national», souligne le FP.

Et d'ajouter que le remaniement proposé par Youssef Chahed n'est qu'une redistribution des portefeuilles au sein de la coalition au pouvoir dictée par des considérations partisanes et la mentalité du butin prévalant depuis les élections de 2014, lit-on dans un communiqué publié hier.

