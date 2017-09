Tunisie: Un rendez-vous incontournable

«Format expo 2017» est un espace de rencontre entre professionnels, élèves, étudiants et parents pour créer une plateforme d'échange entre les différents acteurs concernés par l'éducation, la formation professionnelle et l'emploi.

La Presse au plus près de ses jeunes lecteurs

Le stand de La Presse de Tunisie, partenaire du salon, a connu un succès certain avec la présentation des différents produits de la Société nouvelle d'impression, de presse et d'édition. L'occasion pour nombre d'étudiants venus de divers horizons de mieux se familiariser avec l'actualité nationale aussi bien politique, économique et sociale que culturelle.

Un étudiant sénégalais, âgé de vingt-cinq ans, inscrit en deuxième année à l'université Zitouna, grâce à une bourse dans le cadre de la coopération tuniso-sénégalaise, confirme le rapprochement entre la littérature, la langue et la culture avec ses études : «Je m'intéresse beaucoup à la lecture de journaux en arabe et en français pour suivre l'actualité de la finance islamique en Tunisie. Je fais le tour des différents stands du salon pour saisir éventuellement d'autres opportunités et filières une fois ma licence obtenue».

Le responsable d'origine camerounaise de l'association africaine a joué son rôle de mobilisateur, mais malgré cela, les étudiants d'Afrique subsaharienne se font désirer vers 11h00. Pourtant, des étudiants camerounais font partie d'un plan de formation suite à une convention bilatérale tuniso-camerounaise dans le domaine aéronautique par une école d'aviation tunisienne, la Safe Flight Academy, pour obtenir un diplôme de pilote tunisien ou international.

Ton rêve débute ici...

Dans une déclaration à La Presse, M. Mohamed Ali Mrad, directeur-général de l'académie, fait le point sur ses ambitions à l'échelle continentale : «C'est le seul centre de formation de pilotes d'avion en Afrique qui délivre une licence nationale et une autre européenne, ce qui nous permet de former des étrangers.

A l'horizon 2032, selon une étude de l'organisation de l'aviation civile internationale, il y aura une demande de 600.000 pilotes, ce qui ne pourra pas suffire avec les centres de formation de pilotes de ligne actuellement disponibles dans le monde».

Dans une brochure en français et en anglais, on en apprend davantage : «L'équipe pédagogique de Safe Flight Academy est animée par des instructeurs jouissant d'une longue expérience dans l'aviation et le transport aérien. Notre position géographique est un atout nous permettant de voler 330 jours par an».