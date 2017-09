Tunisie: Les contenus n'ont connu aucun changement

Les différents livres scolaires et documents pédagogiques sont téléchargeables gratuitement sur le réseau internet en plus du site internet www.ecole.edunet.tn qui comporte certains documents numériques interactifs destinés aux élèves et aux enseignants.

Le centre a entamé depuis mai dernier la distribution des manuels scolaires atteignant jusqu'à maintenant 50%, auprès des librairies dans les différentes régions du pays à travers les 24 représentations du CNP, a ajouté Lassouad. Quelque 225 titres sont actuellement disponibles avec 4 titres pour les élèves de 3e et 4e années secondaires sont en cours d'impression et seront disponibles à partir de la semaine prochaine, a-t-il ajouté.

340 livres scolaires pour les élèves du primaire, collège et secondaire, ainsi que des documents pédagogiques destinés aux enseignants avec un tirage de 14 millions copies dont 229 titres pour les élèves en 13 millions 621 mille exemplaires et 84 titres de documents pédagogiques pour les enseignants en 182 mille exemplaires.

