Burkina Faso: Christian Boglo - « La classe politique actuelle doit s'éclipser pour laisser la place aux jeunes »

Parlant de la réconciliation, pour terminer, Christian Boglo a relevé que ce qui manque le plus, c'est la justice. « Les citoyens du Burkina ne sont pas en palabre. Ce qu'il faut, c'est la justice. Mais ceux qui sont là, n'en veulent pas et c'est pourquoi ils parlent de réconciliation », a-t-il conclu.

C'est divin ». Une autre de ses révélations a porté sur le ministre en charge de la sécurité, Simon Compaoré. « Mon frère Simon Compaoré est très fatigué physiquement et mentalement. Il est l'heure pour lui de se retirer et d'aller se reposer », a encore fait savoir Christian Boglo.

C'est un plan de Dieu pour dire qu'ils sont couchés et ils observent. Il doit donc revoir les idéaux de l'insurrection dont la transparence, la bonne gouvernance et la justice ; ce pourquoi tous ces gens sont tombés. S'il échoue, s'il fait mouta mouta comme il le dit lui-même, il va partir.

Les dirigeants actuels, pour lui, ont eu près de 30 ans de gestion et eu égard à cette situation, ils n'ont plus rien à prouver. Et, pour la gestion du pouvoir, ils n'ont ni les moyens, ni l'énergie qu'il faut. « La preuve, c'est le décès de Salifou Diallo. Je regrette de vous le dire, mais c'est la réalité. Salifou Diallo ne pouvait pas mourir à cet âge.

Copyright © 2017 Le Pays. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.