Tunisie: Des risques potentiels pour nos enfants

A part les jeux classiques constitués de courses à voitures ou en moto avec ou sans obstacles, les concepteurs des jeux vidéo ont fait d'importantes innovations pour interpeller les enfants et leur proposer un monde mystérieux et plein de défis.

Ces jeux peuvent détourner l'attention des jeunes et réduire leur concentration, ce qui ne leur permet pas de bien apprendre leurs leçons. Certains jeux touchent également la sensibilité des enfants et les mettent dans des situations fort embarrassantes et inquiétantes.

Un meilleur contrôle s'impose

Certains concepteurs sont allés jusqu'à proposer des jeux presque érotiques, montrant des images obscènes. L'objectif recherché par ces informaticiens est d'attirer le maximum de téléchargeurs pour rendre leur produit plus connu et réputé. D'ailleurs, sur le site «play store», ces derniers sont tenus de donner leur avis et de noter le produit pour garantir sa popularité.

Il y a aussi des jeux de violence qui impliquent virtuellement les jeunes dans des guerres ou des actes de terrorisme. Le joueur, muni d'une mitraillette, est tenu, en effet, de tuer le maximum de personnes dans une ville, un café ou un restaurant ! Les jeux les plus récents sont ceux qui concernent les défis.

Les joueurs -- parfois en âge scolaire -- sont tenus de relever des défis à chaque fois plus dangereux. On place, progressivement, la barre toujours plus haut. L'un des défis proposés est de mettre une corde au cou pendant quelques secondes !

Un tel défi peut être à l'origine du décès du joueur surtout s'il s'agit d'un enfant qui n'est pas conscient de la gravité de son acte. D'ailleurs, certains ont eu raison d'interdire le téléchargement de certains jeux qui ont été tout simplement verrouillés pour éviter des drames qui pourraient se produire. Mieux vaut, en effet, prévenir le danger avant son arrivée.

En Tunisie, il est possible également de verrouiller ces jeux dangereux afin d'éviter leur téléchargement par nos enfants. Les parents ont, de même, un rôle important à jouer dans ce cadre en sensibilisant leur progéniture sur les risques encourus en participant à ces jeux dangereux. C'est que les enfants veulent toujours relever les défis aussi risqués soient-ils.

Leur manque d'expérience les conduit, parfois, dans des sentiers sans issue. D'où l'importance des conseils des parents qui doivent aussi contrôler leurs enfants qui utilisent ces moyens de communication pour s'assurer de leur sécurité. Il est recommandé de verrouiller certains sites qui présentent un danger potentiel ou touchent à la sensibilité de l'enfant. Certains jeux pourraient causer un traumatisme psychologique qui nécessite une longue période de traitement.