Ile Maurice: Des membres du MSM - «Sinatambou devrait se taire»

«Mon ministère n'a rien à faire avec le Metro Express et c'est pourquoi je me suis abstenu de faire de commentaire.» Il reconnaît toutefois qu'il siège sur le comité présidé par Ivan Collendavelloo pour répondre à d'éventuelles questions concernant les municipalités.

Qui plus est, il nous revient que la conférence de presse de l'ex-lord-maire Oumar Kholeegan, entouré d'une vingtaine de personnes, qui a jugé bon de défendre l'action gouvernementale, passe mal auprès de certains députés des régions rurales. «Leur passage à la télévision a donné l'impression que le gouvernement doit justifier chaque projet. De plus, le compte rendu était assez long», déplore un élu. Même si Oumar Kholeegan a rappelé qu'il parlait en son nom personnel, il demeure qu'il est un représentant du MSM, insiste notre interlocuteur.

Or, ils sont nombreux à ne pas comprendre comment Etienne Sinatambou peut convoquer des conférences de presse à sa guise pour parler au nom de tous les élus du gouvernement. «Il se fait descendre par les internautes. Il nous fait beaucoup de mal», avance un membre du bureau politique. Et d'affirmer que quelques-uns des députés, invités à participer à cet exercice de communication les samedis, ne sont pas toujours à l'aise.

Etienne Sinatambou devrait se terrer dans le silence. Pour des membres du bureau politique du MSM, ses conférences de presse hebdomadaires, ces derniers temps, ont causé plus de tort au gouvernement. D'autant plus que les démolitions du 1er septembre, à La Butte et Résidence Barkly, ainsi que la prise de position de quelques membres du MSM sur le sujet, ont sérieusement entamé la popularité du gouvernement.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.