Ile Maurice: Economic Development Board - Mansoor «prêt à aider», Maunthrooa se positionne

Qui pour diriger l'Economic Development Board ? Après le refus d'Ali Mansoor, apprend-on, les manoeuvres se multiplieraient dans l'entourage du Premier ministre pour obtenir le poste de Chief Executive.

Un nom, notamment, revient. Celui de Prakash Maunthrooa, ex-directeur du Board of Investment et de la Mauritius Ports Authority. Le conseiller au bureau du Premier ministre se trouve d'ailleurs toujours empêtré dans l'affaire Boskalis. Qu'importe, saura-t-il, le moment venu, faire pencher la balance en sa faveur ?

De son côté, même s'il a décliné la proposition du gouvernement, Ali Mansoor, assistant directeur du Fonds monétaire international auprès de l'Afrique, n'a pas totalement fermé la porte à cette proposition. «I remain at your disposal to assist you and Mauritius in any way that you would find helpful from my position at the IMF», a-t-il fait comprendre.

En fait, a indiqué l'ancien secrétaire financier, qui est décrié par des syndicats de la fonction publique, si les circonstances avaient été autres, il aurait accepté de diriger l'Economic Development Board. Ali Mansoor vient, en effet, d'accepter une proposition du Fonds monétaire international «pour diriger sa cellule chargée d'assister les pays à faibles revenus». Il assumera ses nouvelles fonctions au retour d'une mission qu'il entreprend au Sénégal du 11 au 19 septembre.

«Gérard Sanspeur a connu une ascension fulgurante depuis son rapprochement avec le gouvernement en 2015.»

Le recours à des chasseurs de têtes en vue de dénicher l'oiseau rare qui dirigera l'Economic Development Board n'est également pas à écarter, fait comprendre une source proche du dossier. «Si on ne trouve pas des postulants répondant à nos profils, nous allons faire appel à des étrangers.» Pourtant, il semblerait que les autorités hésiteraient à opter pour cette solution, craignant que les candidats ne soient pas au fait des réalités économiques et sociales du pays...

En attendant, d'ici la semaine prochaine, la composition du conseil d'administration de l'Economic Development Board devrait être connue. Le ministère des Finances enclenchera les procédures pour nommer le Chairman et les membres.

À ce stade, très peu d'informations transpirent sur le profil des six à huit membres qui seront désignés. Un nom en particulier est toutefois cité pour les fonctions de Chairman. En l'occurrence, celui du super conseiller Gérard Sanspeur, l'actuel président du conseil d'administration du Board of Investment. Cette institution, ainsi que la Financial Services Promotion Agency, Enterprise Mauritius et le Mauritius-Africa Fund, seront absorbés dans l'Economic Development Board.

Il n'est pas à écarter que le Senior Advisor du Premier ministre, Pravind Jugnauth, soit appelé à occuper ce poste. Il a, en effet, connu une ascension fulgurante depuis son rapprochement avec le gouvernement en 2015.

Quid du vice-président de l'Economic Development Board ? On laisse entendre que le gouvernement compte privilégier les meilleures compétences des secteurs public et privé. «Nous ferons appel à des fonctionnaires, nouveaux et anciens, ainsi qu'à de brillants cadres en poste dans le privé pour donner à cette institution le dynamisme nécessaire et l'orientation stratégique voulue pour qu'elle soit à la hauteur dans sa tâche visant à définir la planification économique et la promotion d'investissements du pays», souligne-t-on dans les milieux proches du ministère des Finances.