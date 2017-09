Angola: Les USA saluent les élections historiques

Les résultats définitifs officiels nationaux placent le MPLA en tête avec 4.164.157 des voix (61,07%). Avec sa majorité qualifiée, le parti au pouvoir en Angola a élu ses candidats au poste de Président de la République et Vice-président, respectivement João Lourenço et Bornito de Sousa, ainsi que 150 des 220 députés à l'Assemblée Nationale.

Dans la même note, les USA disent être à côté de l'Angola, dans ses efforts pour construire les institutions fortes, démocratiques et inclusives qui consistent à garantir un avenir pacifique et prospère pour tous les angolais.

« Nous reconnaissons également le rôle que les partis politiques de l'Angola et les organisations de la Société civile ont joué dans ce scrutin, ayant reçu avec plaisir les déclarations des observateurs internationaux et nationaux, confirmant la crédibilité de l'élection », indique le Communiqué du Département d'Etat.

