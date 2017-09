Afrique du Sud: 29ème édition Afrobasket - Les lions démarrent par un «sans grade»

La 29ème édition du championnat d'Afrique des nations de basketball (afrobasket) masculin démarre ce vendredi à partir de 12 h 30 à Dakar et à Tunis.

A l'ouverture, le Sénégal pays hôte de la phase de poule, affronte le Mozambique. A la recherche d'un cinquième trophée depuis 1997, la bande à Gorgui Sy Dieng et grands prétendants au sacre enchaine demain samedi par un duel face à l'Egypte avant de terminer par le Mozambique.

Très attendus à cet afrobasket qui se déroule du 8 au 16 septembre entre Dakar et Tunis, les «Lions» du Sénégal, feront leurs débuts ce vendredi au stadium Marius Ndiaye face aux «Proteas» d'Afrique du Sud. Sevrés de trophée depuis 1997 et quatriéme lors de la dernière édition, les Lions aborderont cette 29e édition en tant que grands prétendants au titre. L'heure de la reconquête a bien sonné pour la bande à Gorgui Sy Dieng, Mohamed Faye et autres.

Cette première phase de groupe permettra au Sénégal d'engranger de la confiance, de communier avec son public, de monter en régime en perspectives des matchs couperets à savoir les quarts de finale qui vont se disputer à Tunis. Les 16 équipes sont réparties en quatre groupes de quatre équipes. Les groupes A et C sont basés à Tunis, tandis que les équipes du groupe B et D évolueront à Dakar.

Pour son entrée en lice, les Lions auront seront en face d'un «sans grade» dans l'échiquier du basketball continental. L'équipe d'Afrique du Sud a décroché le dernier billet pour la phase finale en éliminant l'équipe de Zimbabwe, en barrage. Deux mois après avoir obtenu la qualification historique, les « Proteas » avaient engagé tardivement leur préparation dans la ville chinoise de Guangzhou avec une victoire contre l'Inde (88-75) dans le match pour la troisième place de l'édition du Brics Games.

A Dakar, l'Afrique du Sud va honorer sa deuxoéme participation à l'Afrobasket après l'édition de 2011.

L'Egypte, une grosse cylindrée

Deuxiéme adversaire du Sénégal, l'Egypte totalise le même nombre de titres glanés en 29 éditions (1962, 1964, 1970, 1975 et 1983) fait partie des nations les plus respectées du continent africain. Avec le Sénégal, elle s'érigera comme une des grosses cylindrées de la poule D mais aussi un des prétendants pour le dernier carré du tournoi.

Le dernier titre remonte à 1983. Au cours de la dernière décennie, la bande à Ibrahim El Gammal, leader du groupe et Moustafa Elmekawi n'est montée qu'une seule fois sur le podium en 2013 à Abidjan avec la finale perdu devant l'Angola. Comme son voisin d'Afrique du Sud, le Mozambique, troisième adversaire des Lions, se présentera en petit poucet dans cette poule même si elle est une des équipes les plus régulières de l'histoire de l' AfroBasket.

Son meilleur résultat, il l'a obtenu en 1983 avec une cinquième place En 2015, le Mozambique avait terminé avec 2 victoires, 3 défaites et une 11ème place. Dans l'autre poule basée à Tunis, la Tunisie pays organisateur débutera la compétition en affrontant en match d'ouverture, le Cameroun dans la poule C om l'on retrouve la Guinée et le Rwanda.

Le Nigeria, tenant du titre partagera le même groupe que la Rd Congo, le Mali et la Côte d'Ivoire. Les « Palancas Negras », détenteur du record des titres clôture la première journée avec leur duel avec le Maroc.

1er tour Afrobasket 2017

Groupe A (Tunisie) : Nigeria, Rd Congo, Mali, Côte d'Ivoire

Groupe B (Dakar) : Angola, Centrafrique, Maroc, Ouganda

Groupe C (Tunisie) : Tunisie, Guinée, Rwanda, Cameroun

Groupe D (Dakar) : Sénégal, Mozambique, Egypte, Afrique du Sud

Programme premier tour

Vendredi 8 septembre

13 :00 : Mozambique-Egypte

14h30 : Centrafrique- Maroc

17h : Ceremonie d'Ouverture

18h : Sénégal-Afrique du Sud

20h : Angola-Ouganda

Samedi 9 septembre à Mariuus Ndiaye

15h :30 : Afrique du Sud-Mozambique

18h00 : Ouganda-Centrafrique

20h30h : Egypte- Sénégal

23h : - Maroc-Angola

Dimanche 10 septembre

15 :00 : Egypte-Afrique du Sud

14h30 : Maroc-Ouganda

20h : Sénégal-Mozambique-

22h30 : Angola-Centrafrique-

A Tunis

12 :00 : Rd Congo- Mali

14h30 : Côte d'Ivoire- Nigeria

17h : Ceremonie d'Ouverture

18h : Tunisie-Cameroun

20h : Guinée-Rwanda

Samedi 9 septembre

12 :00 : Côte d'Ivoire -Rd Congo

15h 30 Nigeria- Mali

18h Tunisie-Rwanda

20h Guinée- Cameroun

Dimanche 10 septembre

12 h 00 : Côte d'Ivoire- Mali

15h30 : Nigeria-Rd Congo

18h : Tunisie- Guinée

20h 30 : Rwanda-Cameroun