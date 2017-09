Sénégal: Renforcement et création de nouveaux ministères - Ces hautes priorités de Macky IV

La liste du nouveau gouvernement dirigé par Mahammed Boun Abdallah Dionne, reconduit par le chef de l'Etat à la Primature a été publiée hier, jeudi 7 septembre, dans la soirée du jeudi 7 septembre.

Dans celle-ci, il notée la création et le renforcement de certains départements. Un choix qui selon, le Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dione, est une réponse aux attentes des grandes espérances des Sénégalais.

Le pétrole et les énergies renouvelables, l'industrie, les mines, les transports aériens, le tourisme, la promotion de l'emploi des jeunes, la protection de l'enfance et des femmes, l'essor de la culture, sont les grandes priorités du nouveau gouvernement Macky IV.

La déclaration du Premier ministre qui a précédé la lecture du gouvernement par le secrétaire général de la présidence de la République Maxime Jean Simon Ndiaye, l'atteste. En effet, le PM soutenant que le gouvernement devrait faire davantage des efforts dans la création d'emplois et sa promotion, grâce au renforcement des capacités productives, a dit qu'un ministère dédié spécifiquement à l'emploi, à l'insertion professionnelle, à l'intensification de la main d'œuvre a été créé.

Les femmes et les enfants promus

«Dans le souci de promouvoir les politiques publiques ciblées autour des attentes et des espérances des Sénégalaises et des Sénégalais, un certain nombre de départements ont été mis en place pour la promotion de la femme», soutient le chef du gouvernement. «En plus du ministère de la femme et de famille, il y'a aussi un ministère dédié à la protection de l'enfance qui sera adossé à la bonne gouvernance », dit-il. Mieux, ajoute Mahammed Boun Abdallah Dionne, «il y'a aussi un ministère spécifique dédié à la microfinance et à l'économie solidaire, un département qui va cibler les jeunes et les femmes».

Deux ministère pour gérer le pétrole et le gaz

Les découvertes pétrolières et gazières sont à l'origine de beaucoup de réformes dont l'adoption d'un nouveau code minier. En plus de ces réformes déjà opérées, la gestion de ce volet est renforcée. En effet, deux ministères ont été instaurés. Un ministère des mines et de la géologie est créé. Un département qui vient s'ajouter au ministère chargé spécifiquement de l'industrie et des petites et moyennes entreprises. «Le chef de l'Etat a souhaité mettre en place un ministère du pétrole et des énergies pour préparer le Sénégal aux premières exportations de gaz en 2021», a soutenu le PM.

Le tourisme et les transports aériens revalorisés pour vendre la destination Sénégal

«Le tourisme est une haute priorité qui mérite une attention particulière». C'est en ces termes que Mahammed Boun Abdallah Dionne a annoncé la création d'un département consacré à la gestion du tourisme. Mieux, en vu de faire la promotion touristique de la destination sénégalaise, «un dispositif spécifique est déjà mis en place pour la Casamance à travers la zone politique d'intérêt nationale». Les transports aériens et le développement des infrastructures aéroportuaires dont l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) et la construction prochaine des aéroports secondaires sont autant de tâches qui seront confiées au ministre en charge de ce volet informe, le chef du gouvernement.

Les nouvelles têtes

Le Premier Ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne a publié hier, jeudi 7 septembre la liste des membres du nouveau gouvernement. 11 nouvelles personnes entrent dans ce gouvernement. C'est le cas de l'ancien conseiller juridique du président de la République Ismaila Madior Fall qui est nommé Garde des sceaux, Ministre de la justice en remplacement du Ministre Sidiki Kaba qui est désormais le ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l'extérieur.

Le constitutionnaliste Ismaila Madior Fall a été également le président du comité national de l'initiative pour la transparence des industries extractives (Itie). L'ancienne directrice de l'agence nationale de la recherche scientifique appliquée (Anrsa), le Pr Aissatou Sophie Gladima fait partie des nouvelles têtes. Elle est nommée ministre en charge des mines et de la géologie, un nouveau portefeuille ministériel. Ndèye Sali Diop Dieng occupe le poste de Ministre de la femme, de la famille et du genre. Elle succède à Mariama Sarr qui désormais occupe le portefeuille de Ministre de la fonction publique.

Le secrétaire général du Pit Samba Sy est, quant à lui, nommé Ministre du travail, du dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions. Il remplace son camarade de parti Mansour Sy qui quitte le gouvernement. Mame Thierno Dieng entre comme Ministre de l'environnement et du développement durable en remplacement de Abdoulaye Bibi Baldé. L'ancienne journaliste de la Rts Aminata Angelique Manga occupe désormais le porte- de Ministre de l'économie solidaire et de la micro finance. Abdoulaye Diop, pour sa part, est nommé Ministre de l'emploi de l'insertion professionnelle et de l'intensification de la main d'œuvre. Ndèye Ramatoulaye Guèye Diop est nommée Ministre de la bonne gouvernance et de la protection de l'enfance.

Le secrétaire général du gouvernement Abdou Latif Coulibaly devient Ministre de la culture en remplacement de Magnick Ndiaye. Moustapha Lo Diatta est devenu Ministre délégué auprès du Ministre de l'agriculture et de l'équipement rural chargé de l'accompagnement et de la mutualisation des organisations des paysannes. Auparavant il était secrétaire d'Etat chargé de l'accompagnement et de la mutualisation des organisations paysannes. Abdou Ndéné Sall, accède au poste de Ministre délégué auprès du Ministre des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement chargé du développement du réseau ferroviaire. Et Souleymane Jules Diop, passe de Secrétaire d'Etat à Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé du suivi du Pudc.

Ministère de la culture (tout court) : Abdou Latif Coulibaly remplace Mbagnick Ndiaye

On y verra peut-être un clin d'œil au fameux «2017 Année de la Culture», annoncé en début d'année par le chef de l'Etat Macky Sall...Toujours est-il que dans son discours d'hier, jeudi 7 septembre (nous ne sommes plus très loin de la fin 2017), le Premier ministre nouvellement reconduit dans ses fonctions, Mahammed Boun Abdallah Dionne a été clair là-dessus, laissant entendre que le Sénégal méritait un «grand ministère de la Culture».

Un ministère de la Culture tout court, officiellement dirigé depuis hier, par l'ancien Secrétaire général du Gouvernement. Abdou Latif Coulibaly, qui a aussi été le ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance, remplace à la Culture l'ancien patron du département depuis 2014, Mbagnick Ndiaye, appelé à d'autres fonctions : ministre de l'Intégration africaine, du NEPAD et de la Francophonie.

Le département de la Culture lui-même change d'appellation, amputé qu'il est du secteur de la Communication, qui trouve refuge dans le nouveau ministère dirigé par Abdoulaye Bibi Baldé : le ministère de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l'Economie numérique.

L'ancien journaliste, Abdou Latif Coulibaly, devient donc le quatrième ministre de la Culture, sous la présidence de Macky Sall... Après Youssou Ndour, tout premier ministre de la Culture, et du Tourisme, et Abdoul Aziz Mbaye.