Guinée: Le cortège du Premier Ministre percute un motard - Un des proches de Mamady Youla dément

Comme on n'a pas les moyens, il est couché à la maison d'abord, en attendant qu'on cherche de l'argent pour acheter ses médicaments. Il a même eu un choc au niveau du cœur. Ses genoux le font mal », a indiqué sergent Fodé Bangaly Kouyaté, grand frère de la victime avant d'ajouter que cet accident soit commis par le cortège du ministre ou pas, mais de toutes les façons c'est lui qui a provoqué parce qu'il a violé la loi en empruntant le sens contraire de la circulation. « Après l'accident, il n'a même pas pris le temps de s'arrêter pour voir l'accidenter, il a préféré continuer, on dirait que ce n'est pas un être humain qui est tombé ».

Quand à la famille de la victime, la primature n'a rien fait comme soin. Pourtant c'est-elle qui est à la base de cet accident. Amara Kouyaté est en train de souffrir à la maison. « Il n'ont rien fait pour soigner mon frère. On est parti à l'hôpital, eux ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Il y a des gens de la fourrière qui sont venus nous trouver là-bas, ils ont pris nos contacts et en photo, après ils sont partis. Après cela, on a appris que les membres de la primature étaient venus, mais peut être ça c'est quand on a quitté l'hôpital. Depuis qu'on est revenu, il ne fait que se plaindre soit disant qu'il a mal partout.

