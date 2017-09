Guinée: Un Citoyen de Taran fustige les propos de Cellou Dalein sur le nouveau statut du lieu

En ouverture de l'émission hallein fop le jeudi Septembre 2017,au nom des ressortissants de Taran , désormais 13 ème sous préfecture du ressort de Labé.

Elhadj Racine Diallo est venu porter la rancœur et la déception des tiens en réaction aux propos de Cellou Dalein Diallo sur le statut de Taran dont l'érection en sous préfecture ne respecte pas à son sens la procédure légale normale.

« ce que nous savons, c'est qu'il y a près de 60 ans que nous nourrissons l'espoir de devenir une sous préfecture. En 1958,les dossiers de l'époque visaient à faire de Taran l'arrondissement de Sannoun , c'est juste une histoire que je rappelle pour rappeler la longue lutte menée.

Dieu vient d'exaucer nos prières sous les auspices de Alpha Condé, ça aurait pu être lui Cellou Dalein ou encore Lansana Conté, si ce bonheur nous parvient maintenant, on ne peut que l'agréer.

On se dit que les propos de Cellou nous offense et on a contracté une blessure de quelqu'un qui devait prendre soin de nous. Il aurait pu être défenseur de notre cause mais a dit que ce n'est pas normal le découpage fait, appuyant son exemple sur Taran.

Je vous s'il y a 5 km entre des lieux ,c'est juste entre Taran et Sannoun , les autres districts sont au moins à 10 km. En terme de population aujourd'hui 12536 personnes vivent à Taran et d'écoles nous en avons entre 6 et 10 dont un collège.

Le fait que des districts aient été découpés ailleurs ne peut être un problème ,c'est un accord qui date de longtemps et des traces écrites existent, c'est une même famille, une même histoire et une même géographie.

Quelques soient les liens de parenté, politiques ou historiques ,si une personne se dresse contre cette finalité on ne peut le compter du nombre de nos amis. Nous n'avons à ce jour demandé à personne de changer d'orientation politique mais chacun peut reconnaitre ses amis et chacun saura payer la rançon de l'amitié. »

Les propos du vieil homme ont à vif trouvé réponse dans l'état major de l'UFDG où l'honorable Cellou Baldé joint au téléphone a rappelé que les propos du leader ont le soutien de tous tout en précisant qu'il était dans son rôle d'opposant en critiquant le clientélisme en cours dans l'Alpha gouvernance qui tout en indiquant que Cellou Dalein est au dessus des replis identitaires.

Mais dans son laïus l'élu a aussi égratigner certaines personnes qui vendraient une mauvaise image de l'UFDG à Taran parmi lesquelles El hadj Racine Taran Diallo qui a son sens n'est pas aussi représentatif qu'il a l'air de le faire croire car lui même a dû une fois intercéder pour qu'il puisse prendre la parole à Taran alors que les citoyens ne le voulaient pas .