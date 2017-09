Congo-Kinshasa: Le HCR dénonce des souffrances humaines effroyables au Kasaï

La crise de la région du Kasaï a commencé il y a un an environ et s'étend à 9 des 26 provinces de la RDC, selon HCR. A présent, une grande partie du territoire au cœur du conflit est sous le contrôle des forces du gouvernement, mais le retour à la paix reste fragile, note le HCR. Le HCR a lancé un appel de fonds de 102,5 millions de dollars pour financer ses opérations dans la région. A ce jour, seuls 17% de cet appel ont été financés.

Le HCR appelle donc les autorités à accorder aux organisations humanitaires l'accès complet aux personnes ayant besoin de protection et d'assistance. « Nous demandons également une amélioration de la sécurité dans la région, ce qui permettra aux réfugiés et aux déplacés internes de rentrer chez eux un jour », a indiqué Cécile Pouilly.

Des groupes armés locaux ont systématiquement détruit ou pillé les postes sanitaires, les écoles et d'autres bâtiments publics. « Les enseignants et les infirmiers ont fui ou ont été tués », a-t-elle ajouté.

Nos collègues ont vu des villages entiers incendiés et des civils dans une situation désastreuse. Les services essentiels ont globalement cessé de fonctionner et un climat d'anarchie règne », a indiqué une porte-parole du HCR Cécile Pouilly à Genève.

L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a dénoncé vendredi des « destructions et des souffrances humaines » à très grande échelle résultant du conflit dans la région du Kasaï en République démocratique du Congo (RDC). Cette région du centre de la RDC est en proie à des troubles depuis plus d'un an.

