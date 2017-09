Congo-Kinshasa: La dérive

Le jeu de la MP est connu de tous. Il faut modifier la Constitution pour permettre à Joseph Kabila de briguer un troisième mandat, pourtant interdit par l'actuelle Constitution. Une fois le coup réussi, la RDC se retrouvera à la case départ. La MP demande aux Congolais de passer l'éponge sur toutes les années que Kabila a passées au pouvoir. Le compteur doit être remis à zéro et Kabila aura la possibilité de se représenter aux prochaines échéances électorales. Une démarche qui sent la provocation. Et pourtant, le peuple n'attend que les élections avant la fin de l'année 2017, conformément à l'Accord de la Saint-Sylvestre.

S'il faut organiser un référendum, il y a deux modalités. Soit on consulte le peuple, soit on recourt à la voie parlementaire. A l'allure où vont les choses, la MP prend toutes les dispositions pour initier un référendum parlementaire. C'est la démocratie qui subit le contrecoup de l'insouciance des leaders politiques.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.