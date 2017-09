Congo-Kinshasa: La campagne du référendum a déjà commencé

Par ailleurs, l'Opposition devrait quitter l'expectative pour se remobiliser et redoubler d'ardeur et faire échec au projet de référendum en voie de formalisation au cours de cette session parlementaire de septembre.

C'est dire que la communauté internationale qui se réunit le 18 septembre au siège des Nations unies, à New York, autour du dossier de la RDC a du pain sur la planche. Le peuple congolais l'observe et se demande si elle ne va pas se voiler la face, pour la énième fois, à l'instar de l'Union africaine devenue depuis un syndicat de chefs d'Etat africains. Va-t-elle laisser la RDC sombrer dans un trou noir et entraîner la sous région dans son mouvement ? Ou alors, elle va prendre les mesures conservatoires et, au besoin celles coercitives, afin de stopper le torpillage du processus électoral par la MP et ses alliés ? La question vaut son pesant d'or.

L'alinéa 3 du même article verrouille la procédure en faisant remarquer que « la révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum sur convocation du président de la République ». L'alinéa allège cette procédure et dispose : « Toutefois, le projet, la proposition ou la pétition n'est pas soumis au référendum lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès l'approuvent à la majorité de trois cinquième des membres les composant ».

L'autre parapluie légal dont la MP veut se couvrir est l'article 218 de la Constitution qui dispose à ses alinéas 1er et 2 que « L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment : 1. Au président de la République ; 2. Au gouvernement après délibération en Conseil des ministres ; à chacune des Chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres ; 4. à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes, s'exprimant par une pétition adressée à l'une des deux Chambres. Chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat qui décident, à la majorité absolue de chaque chambre, du bien-fondé du projet de proposition de la pétition de révision ».

En réalité, la famille politique du chef de l'Etat a pris tout son temps. Elle a mis tout le monde en veilleuse en acceptant de participer au dialogue de la cité de l'Union africaine puis aux pourparlers directs du Centre interdiocésain. Les discussions et autres échanges intervenus sur les deux sites lui ont permis de gagner du temps et d'affiner davantage sa stratégie. Apparemment, tous les ingrédients sont réunis. Désormais, la MP mise sur le soutien du Parlement qui, dans sa grande majorité, lui est acquis.

Pendant que l'Opposition s'accroche à l'Accord du 31 décembre 2016 et sensibilise la communauté internationale pour sa mise en œuvre, la MP se montre déterminée à saborder le compromis politique obtenu sous la médiation de la Cenco. Elle ne jure plus que par l'organisation du référendum, question d'éviter le naufrage politique.

