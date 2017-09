Congo-Kinshasa: Le Gouvernement donne le coup d'envoi de la 2ème édition de l'« Expo Beton 2017»

Du jeudi 07 au dimanche 10 septembre 2017, des professionnels tant nationaux qu'internationaux du secteur de la construction pourront débattre des thèmes lors des conférences, tout en bénéficiant de nombreuses occasions de rencontres d'affaires.

Le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction (ITPR), Thomas Luhaka qui représentait le 1er Ministre, a coupé jeudi, le ruban marquant le lancement des activités de la deuxième édition du Salon international de construction « Expo Béton 2017».

Pendant quatre jours (du 07 au 10 septembre), les experts et autres grandes entreprises du secteur de la construction vont exposer au grand public leurs produits et service. L'enceinte du Shark Club de Kinshasa sert de cadre pour abriter les activités de cet événement.

Programme de quatre jours

Il s'agit d'un salon de la construction rassemblant tous les acteurs économiques et constructeurs tant nationaux qu'internationaux autour du thème: « Planification et aménagement des zones résidentielles et industrielles des agglomérations urbaines RD Congolaises: Défis, enjeux et perspectives». Evènement durant lequel sont prévus entre autres activités : des expositions ; vente promotionnelle dans les stands ; conférences débats avec les invités et intervenants ; des visites guidées des sites spéciaux (Zone économique spéciale de Maluku) et principales usines de ciment de la Province du Kongo central ainsi qu'un concours à l'intention des Etudiants auteurs des projets Innovants.

Au moins, 60 exposants ont commencé leurs activités sur le site. Six sessions techniques d'échanges et des réflexions sont également au menu du programme. Chacune de ces sessions compte plusieurs interventions en rapport avec une thématique particulière.

D'entrée de jeu, deux sessions ont été abordées. L'une portait sur le « Mieux vivre : Habitat et Domotique » et la deuxième sur « Infrastructures et Industrie». Dans le cadre de la première session, des questions relatives au Plan d'action national pour l'Habitat, et à la Législation foncière et la Gouvernance ont été abordées. Alors que la seconde session s'est penchée sur le rôle de l'Agence nationale pour la promotion de l'industrie (ANAPI) dans l'amélioration du climat des affaires et des investissements dans le secteur de la Construction, et les incitations fiscales pour accroître les investissements dans les Zones économiques spéciales (ZES).

Nécessité d'une banque de l'habitat

Dans son discours, le président de l'Expo Béton Asbl, Jean Bamanisa Saïdi a relevé la nécessité de créer une banque de l'habitat pour « bien préparer les villes congolaises à faire face à l'explosion démographique ». Il estime que, cette banque pourra faciliter l'accès aux crédits pour l'investissement dans le secteur de l'habitat.

Par la même occasion, Jean Bamanisa a indiqué qu'un dossier ficelé dans ce sens se trouverait déjà sur la table du gouvernement en vue d'entamer le processus de création de cette banque. A l'en croire, Expo Béton Asbl est disposé à« constituer une plate-forme des professionnels de la construction afin d'apporter des propositions et recommandations au Gouvernement ».

Le président de l'Expo Béton considère que, « l'institution d'un cadre permanent d'échanges et de suivi des recommandations de ces travaux est une démarche qui vise à appuyer le programme du Gouvernement dans son volet +construction des infrastructures+ ».

Le Partenariat Public Privé et Marchés publics, l'Aménagement du territoire et infrastructures, les Ressources Humaines, et le Financement de l'Habitat seront également au menu des échanges entre participants décideurs et professionnels. Toute cette problématique devrait répondre à la nécessité, pour la RDC, de définir et de posséder des normes légales devant régir l'aménagement du territoire. A cet effet, Jean Bamanisa a annoncé l'organisation, par les Experts du secteur, d'un atelier de normalisation pour Janvier 2018.